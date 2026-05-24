Du tandem à la souveraineté : L'acte de naissance de la présidence Faye

Le limogeage d’Ousmane Sonko par le Président Bassirou Diomaye Faye, survenu le 22 mai 2026, restera dans les annales de l’histoire politique africaine comme l’acte de naissance d’une présidence affranchie.



En mettant fin au binarisme qui gouvernait le Sénégal depuis l’alternance, le chef de l’État ne s’est pas contenté de révoquer un chef de gouvernement ; il a clos l’ère de la dyarchie pour restaurer l’unicité du commandement républicain.



Cette décision, d’une audace tactique rare, illustre à la perfection le précepte du cardinal de Retz selon lequel on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment.



Pendant deux ans, le pouvoir sénégalais a flotté dans un flou artistique où la légitimité des urnes se heurtait constamment au charisme du tribun, donnant l’illusion d'une présidence sous tutelle.



En tranchant ce nœud gordien, Bassirou Diomaye Faye s'est approprié l’imperium absolu, car le pouvoir, par essence, souffre le partage mais jamais la concurrence.



​Cette quête de souveraineté intérieure fait écho aux plus grandes théories de la philosophie politique.



Dans Le Léviathan, Thomas Hobbes rappelait que la souveraineté est indivisible et que diviser le pouvoir d’un État ne revient qu’à le dissoudre, puisque des pouvoirs opposés se détruisent mutuellement.



Le Général de Gaulle, bâtisseur de la Ve République dont l'architecture constitutionnelle a fortement inspiré le modèle sénégalais, ne disait pas autre chose en affirmant que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au Président par le peuple qui l'a élu, qu'il n'y en a aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui puisse être établie ou maintenue autrement que par lui.



L’histoire universelle regorge d’exemples où des leaders parvenus au sommet grâce à un mentor ou un allié fusionnel ont dû rompre le cordon pour exister.



En France, la rupture tumultueuse entre le président Valéry Giscard d'Estaing et son Premier ministre Jacques Chirac en 1976 procède de la même dynamique. Chirac, artisan majeur de la victoire de 1974, supportait mal l'autorité d'un président qu'il jugeait distant, tandis que Giscard d'Estaing refusait de voir son Premier ministre se comporter en chef de majorité autonome.



La démission de Chirac contrainte par le déni d'espace politique a forcé Giscard à recentrer son pouvoir, bien que cette faille ait ultimement fracturé sa base.



Plus proche et plus réussi sur le plan de la consolidation du pouvoir, le cas du président tunisien Béji Caïd Essebsi face à ses alliés ou encore les réajustements brutaux en Angola lors de la transition entre José Eduardo dos Santos et João Lourenço montrent que la survie d'un régime exige souvent que le dauphin théorique ou le partenaire de l'ombre devienne le seul maître à bord, quitte à sacrifier les alliances d'hier.





​Sur le plan de la communication stratégique, ce basculement exige de réécrire immédiatement le récit national. Jacques Séguéla, l'un des pères de la communication politique moderne, soulignait qu'une élection se gagne sur une promesse, mais qu'un mandat se gouverne sur une posture.



Le slogan fusionnel qui a porté le régime à ses débuts doit s'effacer devant la solennité de la fonction.



Le Président ne peut plus être le prolongement d'un parti ou d'une amitié ; il doit devenir l'incarnation de la Nation.



Pour réussir cette mutation, la parole présidentielle doit se draper dans ce que le politologue et spécialiste de la communication Philippe Braud appelle la sacralisation de la fonction, un silence habilement orchestré combiné à des interventions rares mais décisives.



Sun Tzu, dans L'Art de la guerre, offre ici la plus précieuse des boussoles en écrivant que celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est au repos, tandis que celui qui arrive tard sur le terrain et se précipite au combat est déjà fatigué.



En prenant l'initiative du limogeage, le Président Faye a contraint son ancien Premier ministre à la réaction.



Pour maintenir cet avantage stratégique, la communication du Palais de la République doit ignorer les invectives de la rue et les tempêtes des réseaux sociaux, car le souverain ne descend pas dans l'arène ; il observe les gladiateurs depuis sa loge.



​Le génie politique réside désormais dans la capacité à transformer cette crise en une opportunité de rationalisation de l'État.



Niccolò Machiavel, dans Le Prince, prévenait que le Prince doit se faire craindre de telle sorte que, s’il ne gagne pas l’amour, il évite la haine.



Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko comporte un risque de déstabilisation sociale majeur, mais il offre aussi au Président la possibilité de se poser en protecteur ultime de la stabilité républicaine face aux aventurismes.



Le choix du prochain chef de gouvernement sera le signal clé de cette nouvelle ère. En nommant un profil de technocrate de haut vol, orienté exclusivement vers les résultats macroéconomiques et l'efficacité administrative, Bassirou Diomaye Faye enverrait un message clair au peuple sénégalais et aux partenaires internationaux : le temps des idéologies et des harangues tribunitiennes est révolu, place au temps des bâtisseurs.



C’est la mise en application directe de la pensée de Max Weber sur le passage de la légitimité charismatique, portée par l'enthousiasme révolutionnaire de la campagne électorale, à la légitimité rationnelle-légale, fondée sur la compétence, le respect des procédures et l'efficacité de l'appareil d'État.



​Pour le parti Pastef et la base militante, le défi consiste à opérer une catharsis sans reniement.



Le Président doit démontrer que le projet de transformation systémique et de souveraineté nationale n'est pas abandonné, mais qu'il est enfin libéré des querelles d'ego qui en paralysaient l'exécution.



C'est en matérialisant des réformes concrètes dans les secteurs clés de la justice, de l'emploi des jeunes et de la gestion transparente des ressources pétrolières et gazières que le chef de l'État légitimera son coup de force.



À l'international, cette clarification est une aubaine. Les marchés financiers et les institutions multilatérales comme le Fonds Monétaire International redoutent par-dessus tout l'instabilité et l'imvisibilité d'un pouvoir à deux têtes.



En s'affirmant comme l'unique interlocuteur et le garant des engagements du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye rassure les investisseurs.



Le patriotisme économique qu'il prône n'est plus perçu comme une menace de rupture brutale, mais comme une ambition souveraine négociée avec pragmatisme par un homme d'État responsable.



Le rideau est tombé sur le premier acte de cette transition ; en assumant la plénitude de sa charge, le Président Faye s'est condamné à réussir, car l'histoire pardonne parfois la rigueur des princes, mais elle oublie toujours leur faiblesse.





Souleymane Ly

Spécialiste en communication

julesly10@yahoo.fr