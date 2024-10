UCAD : des affrontements éclatent entre étudiants et les forces de l’ordre

Les mouvements d’humeur à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar se poursuivent ce matin et aboutissent à des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Selon nos informations, les étudiants en master 1 dans les facultés de sciences juridiques et politiques (Fsjp), la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh), la faculté des sciences et la faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) réclament toujours « le rappel de 515.000 francs Cfa » qu’ils n’ont toujours pas perçu depuis un an.