Trump veut qu’Infantino devienne secrétaire général de l’ONU

L’ONU fait face à une profonde crise financière et de confiance, accusée notamment par l’administration de Donald Trump de dépenser sans compter, en se dispersant, et sans résultat satisfaisant. Les Américains réclament ainsi un “retour” aux bases fondamentales, la paix et la sécurité, alors que d’autres États soulignent l’égale importance des deux autres piliers. Alors que les États-Unis et les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité (France, Royaume-Uni, Russie, Chine) peuvent se servir de leur veto lors de la sélection, les candidats doivent naviguer entre les exigences américaines et les lignes rouges d’autres États, pas toujours claires.



Dans ce contexte, “la course semble manquer d’énergie”, comparée à la campagne de 2016 “plus animée, avec plus de candidats et d’intrigues” avant le choix final d’Antonio Guterres, commente auprès de l’AFP Richard Gowan, analyste à l’International Crisis Group. “Cette fois, tout le monde est d’accord sur le fait que la course est d’une importance capitale pour l’avenir de l’ONU, mais la compétition elle-même reste prudente” et que les candidats veulent “éviter de froisser les États-Unis et d’autres puissances ayant le droit de veto”, ajoute-t-il.



Le 30 juillet, les 15 membres du Conseil de sécurité doivent à huis clos et anonymement se prononcer pour la première fois sur leur préférence parmi les candidats. Ce premier “vote indicatif” sera suivi d’un nombre non défini d’autres votes similaires jusqu’à ce qu’un candidat puisse réunir les 9 voix nécessaires sans aucun veto des cinq membres permanents. Le nom du candidat ainsi choisi sera alors transmis à l’Assemblée générale pour la nomination formelle du secrétaire général qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.

