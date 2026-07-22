Magal de Touba : Le nutritionniste El Hadji Assane Ndiaye Cissé alerte sur les risques d’AVC liés à l’alimentation


Magal de Touba : Le nutritionniste El Hadji Assane Ndiaye Cissé alerte sur les risques d’AVC liés à l’alimentation
L’Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d’AVC a organisé une rencontre sur l’alimentation, en prélude du grand Magal de Touba. Pour le diététicien- nutritionniste, El Hadji Assane Cissé, les personnes vivant avec des maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle doivent impérativement emporter leurs médicaments et respecter le régime prescrit par leur médecin traitant.

Il recommande une alimentation équilibrée et saine, en évitant la forte consommation de viande grasse, notamment de mouton. Il faut aussi limiter les produits sucrés, les boissons ultra- transformées et modérer la consommation de sel, car ce sont des facteurs de risque d’AVC.

Pour ne pas être victime d’AVC, l’éducateur spécialisé en maladies chroniques insiste sur l’hydratation à plus forte raison en cette période de canicule, particulièrement les personnes âgées. Au-delà, il suggère la consommation de beaucoup de fruits et légumes et la réduction maximum possible de la viande grasse. Parce que, dit-il, « c’est la forte consommation des sucreries et à travers les jus et boissons et autres plus l’excès de sel qui peuvent causer ce risque d’AVC ».
 
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Mercredi 22 Juillet 2026
Dieynaba Agne



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