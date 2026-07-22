UCAD : le Conseil académique dévoile le calendrier universitaire 2026-2027

Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), réuni le mercredi 21 juillet 2026, a arrêté les principales dates du calendrier universitaire pour l'année académique 2026-2027.



À l'issue de ses travaux, l'instance a fixé le début des vacances universitaires au 31 juillet 2026, tandis que la rentrée universitaire 2026-2027 est prévue le 15 octobre 2026.



Le Conseil académique a également décidé que les opérations d'inscription et de réinscription débuteront le 1er septembre 2026. Elles devront être clôturées au plus tard le 31 mars 2027.



Toutefois, l'UCAD précise que pour permettre l'achèvement de certaines activités pédagogiques spécifiques, certains établissements sont exceptionnellement autorisés à poursuivre les enseignements et les apprentissages jusqu'au 10 août 2026.

