Quand la solidarité de la fondation Air France atteint les quartiers : les Badienou Gokh au cœur de la redistribution des dons

La solidarité ne s’arrête pas à la remise des cartons. Au Sénégal, les dons de la Fondation Air France sont également redistribués au plus près des communautés, grâce au travail des associations locales et des Badienou Gokh. Ces actrices communautaires, en contact direct avec les familles, les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité, jouent un rôle essentiel pour identifier les besoins et orienter l’aide vers les bénéficiaires qui en ont le plus besoin. Une démarche qui permet de donner une dimension plus humaine et plus ciblée à cette grande collecte.







Derrière chaque vêtement, chaque paire de chaussures ou chaque produit médical, se trouvent des situations de vulnérabilité auxquelles les associations tentent de répondre au quotidien. Enfants exposés à la rue, familles en difficulté, personnes handicapées ou femmes et enfants ayant besoin d’un accompagnement, la mobilisation de la Fondation Air France vient renforcer les réponses apportées sur le terrain. En s’appuyant sur les structures sociales et les relais communautaires, cette initiative illustre une solidarité qui ne se limite pas à l’aide matérielle, mais contribue aussi à préserver la dignité et à renforcer la protection des personnes les plus fragiles.

