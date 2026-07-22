Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments génériques à partir d’août 2028


Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments génériques à partir d’août 2028
Donald Trump a annoncé mardi que les médicaments génériques seront soumis à des droits de douane de 100% à partir d’août 2028, une mesure qui vise selon lui à relocaliser la production des produits pharmaceutiques sur le territoire américain.
“À compter du 1er août 2026, tous les médicaments génériques importés aux Etats-Unis continueront de bénéficier de droits de douane de zéro pour cent pendant une période de deux ans, après quoi ces droits de douane seront portés à 100% pendant un an, puis 200% par la suite”, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Les médicaments génériques étaient jusqu’à présent exclus des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques, annoncés en avril, qui peuvent atteindre jusqu’à 100%.

Le président américain avait toutefois donné un an à son ministre du Commerce pour réévaluer la situation et recommander, le cas échéant, de nouvelles mesures sur leurs importations de génériques.

“Cette mesure vise à relocaliser la production de médicaments génériques aux Etats-Unis, en pénalisant les entreprises qui décideraient de ne pas construire d’usines et d’installations dans le délai qui leur est accordé”, a précisé le président républicain dans son message.

Il a ajouté que les mesures déjà en vigueur concernant les autres médicaments resteraient “inchangées”.
 

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