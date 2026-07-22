44e Promotion ENOA : 132 nouveaux sous-lieutenants reçoivent leurs épaulettes et prêtent serment

La 44ᵉ promotion de l'École nationale des Officiers d'Active (ENOA) a officiellement reçu ses épaulettes de sous-lieutenant, ce mardi 21 juillet 2026, lors d'une cérémonie solennelle organisée à la Cour de la Devise de l'école.

La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, en présence des autorités administratives, civiles et militaires, des familles des récipiendaires ainsi que des proches du parrain de la promotion.

Selon la Direction de l'Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), cette 44ᵉ promotion, baptisée « Promotion Sous-lieutenant Amadou Diallo », compte 132 officiers, dont sept femmes, originaires du Sénégal et de quatorze pays amis et partenaires. Après deux années de formation morale, physique et intellectuelle, les élèves-officiers ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant avant de prêter serment, s'engageant à servir la Nation avec honneur, loyauté et dévouement. Cette cérémonie marque leur entrée officielle dans le corps des officiers des armées.

Dans son allocution, le ministre des Forces armées a exhorté les nouveaux officiers à faire de la résilience un principe de conduite tout au long de leur carrière militaire. Il les a également invités à s'inspirer des qualités humaines, morales et professionnelles du parrain de leur promotion. Créée en 1981, l'École nationale des Officiers d'Active s'est imposée comme un centre d'excellence dans la formation des cadres militaires en Afrique. Depuis sa création, elle a formé 1 698 officiers, dont 452 issus de pays partenaires, contribuant ainsi au renforcement de la coopération militaire régionale et internationale.

Dans les prochains jours, les nouveaux sous-lieutenants rejoindront leurs différentes unités d'affectation où ils exerceront leurs premières responsabilités en qualité de chefs de section et de meneurs d'hommes, au service des Forces armées de leurs pays respectifs.