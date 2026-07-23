Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités

Le Syndicat des Chanceliers des Affaires étrangères du Sénégal (SYCAES) a exprimé sa vive préoccupation à la suite de la décision n°019651/MIAAESE/SG/DAGE/DRHAS du 15 juillet 2026 portant affectation de chanceliers des Affaires étrangères.

Dans un communiqué rendu public le 22 juillet, le syndicat dit avoir pris connaissance de cette décision avec inquiétude, estimant que les modalités d'affectation retenues soulèvent des interrogations sur la gestion des ressources humaines au sein du ministère.



Selon le SYCAES, sur vingt (20) chanceliers issus de la dernière promotion recrutée par concours, seuls trois (3) agents ont effectivement bénéficié d'une affectation. Pour les syndicalistes, la méthode employée « interpelle légitimement » les agents. Le syndicat estime qu'elle crée une incertitude sur les critères d'affectation et rend les perspectives de carrière « difficilement prévisibles ».



Le SYCAES rappelle que les affectations ne constituent pas des privilèges, mais doivent répondre aux besoins du service et s'appuyer sur des critères objectifs, transparents et équitables.



Face à cette situation, le syndicat appelle les plus hautes autorités de l'État à veiller au respect des principes de mérite, d'équité et de transparence dans la gestion des carrières au sein du ministère.



Il invite également le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur à engager un dialogue sincère avec les représentants des travailleurs sur les conditions de travail, les perspectives de carrière et la politique d'affectation.



Le SYCAES demande en outre la définition de critères d'affectation clairs, objectifs et fondés sur les besoins du service, les compétences et l'expérience professionnelle des agents.



Le syndicat plaide également pour une amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents, aussi bien au niveau de l'administration centrale que dans les représentations diplomatiques et consulaires.



Tout en réaffirmant son attachement à une administration professionnelle, impartiale et performante, le SYCAES assure qu'il restera mobilisé pour défendre les intérêts des chanceliers, dans le respect des institutions de la République.



Le syndicat indique enfin privilégier le dialogue social afin de contribuer à l'instauration d'un climat durable de respect, de considération et de concertation entre les autorités et les agents du ministère.

