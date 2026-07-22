PASTEF : Elhadji Mansour Diop du Moncap annonce sa démission dans une lettre ouverte adressée à Ousmane Sonko

Elhadji Mansour Diop, membre du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP Santé et Protection sociale), a annoncé sa démission du parti PASTEF-Les Patriotes à travers une lettre ouverte adressée à son président, Ousmane Sonko, datée du 22 juillet 2026.



Le directeur de l'hôpital A Le Dantec explique avoir choisi de rendre publique sa décision après avoir, selon lui, " épuisé toutes les voies de communication internes ". Il affirme vouloir interpeller le président du parti sur plusieurs questions liées au fonctionnement de la formation politique.



Un engagement « fondé sur les valeurs de PASTEF »



Revenant sur son parcours, Elhadji Mansour Diop indique avoir rejoint PASTEF après plusieurs années de retrait de la vie politique, convaincu par les valeurs de rupture, d'intégrité, de probité et de service à la Nation.



Il affirme n'avoir jamais recherché de privilèges, mais regrette que, selon lui, « les idéaux » qui avaient motivé son engagement aient progressivement laissé place à « des logiques de personnes » et à « des calculs d'intérêts ».



Une exclusion d'un groupe WhatsApp dénoncée



Le démissionnaire évoque notamment son retrait, le 16 juillet 2026, du groupe WhatsApp " MONCAP Santé et Protection sociale " par le commissaire Ousmane Cissé. Il soutient que cette décision est intervenue sans explication préalable et y voit un " règlement de comptes ".



Il affirme toutefois être resté engagé au service du parti malgré cette situation, évoquant plusieurs actions qu'il dit avoir menées bénévolement, notamment la prise en charge de blessés, des évacuations sanitaires, des dons de médicaments, un soutien à des prisonniers ainsi que des consultations médicales gratuites.



Des critiques sur le fonctionnement interne



Dans sa lettre, Elhadji Mansour Diop fait également état de dysfonctionnements qu'il dit avoir constatés au sein de la section communale de Mbam. Selon lui, plusieurs courriers adressés à la direction nationale seraient restés sans réponse, tandis que la représentation de la section lors d'un congrès aurait été décidée sans concertation avec les responsables locaux.



Il estime par ailleurs que les critiques formulées en interne n'ont pas été prises en compte et déplore ce qu'il considère comme un manque de reconnaissance envers les militants.



Une démission motivée par des divergences



Estimant que le parti " ne correspond plus à celui " qu'il avait rejoint, Elhadji Mansour Diop annonce sa démission de PASTEF-Les Patriotes.



Malgré cette décision, il adresse ses vœux de réussite au président Ousmane Sonko dans la poursuite de ses missions et lui renouvelle " son profond respect ".

