BCEAO : 74 institutions déjà connectées à la plateforme PI-SPI au 31 décembre 2025 (Rapport)

Lors de la cérémonie de présentation du Rapport annuel 2025 de la BCEAO, tenue ce mercredi à Dakar en présence du Gouverneur, Jean-Claude Kassi Brou, l’Institut d’émission est revenu sur le lancement officiel de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI), une réponse structurelle aux obstacles qui freinaient jusqu’ici la digitalisation des paiements dans l’UEMOA. Jusqu’à présent, l’écosystème restait pénalisé par des services fragmentés, chaque prestataire fonctionnant en vase clos, par des frais élevés et peu transparents, ainsi que par une expérience utilisateur hétérogène selon les opérateurs. PI-SPI ambitionne d’effacer ces frontières entre banques, établissements de monnaie électronique et institutions de microfinance, en permettant à chaque citoyen de l’Union d’envoyer ou de recevoir de l’argent en quelques secondes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



La plateforme repose sur des innovations clés : l’interopérabilité entre tous les acteurs financiers, quel que soit leur statut juridique, l’usage d’un Alias permettant d’envoyer de l’argent via un simple numéro de téléphone sans relevé d’identité bancaire complexe, l’irrévocabilité des transactions validées, et l’adoption de la norme internationale ISO 20022 garantissant sécurité et traçabilité. Au 31 décembre 2025, 74 institutions étaient déjà connectées à PI-SPI, réparties entre 58 banques, 7 établissements de monnaie électronique et 9 institutions de microfinance. La BCEAO poursuit désormais une campagne de communication destinée à favoriser une adoption massive de cette infrastructure.