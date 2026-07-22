Kaolack : La Cour d’Appel se renforce avec l’arrivée de 4 nouveaux juges suppléants

Quatre (04) nouveaux juges suppléants ont prêté serment, ce mercredi 22 juillet 2026, devant la Cour d’appel de Kaolack lors d’une cérémonie qui marque leur entrée officielle dans la profession. « C’était une audience solennelle de prestation de serment qui nous a permis d’accueillir 4 juges suppléants qui viennent d’être nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature[...]. L’affectation de ces 4 juges suppléants va renforcer davantage l’effectif en magistrats pour permettre que la distribution de la justice se passe dans de bonnes conditions et dans les délais raisonnables », a déclaré Youssoupha Diallo, Procureur général de la Cour d'Appel de Kaolack.

Poursuivant, il a félicité les nouveaux jugent suppléants pour leur parcours, tout en les rappelant les exigences de leur fonction et en les invitant à être des modèles. « Cela a été l’occasion pour nous de leur prodiguer des conseils et aussi de leur dire qu’ils embrassent ainsi, une profession exigeante qui demande beaucoup de qualité, de délicatesse et même beaucoup de sagesse. Donc c’est de jeunes collègues qui sont là mais qui ont besoin de ces conseils. Et la Cour d’Appel de Kaolack a bien voulu recevoir leurs serments après les bonnes indications et bons conseils et les a renvoyés à leur profession », a ajouté le Procureur général de la Cour d'Appel de Kaolack.

La cérémonie de prestation de serment a été présidée par le premier Président de la Cour d’Appel de Kaolack, en présence du représentant du Bâtonnier de l’ordre des avocats.