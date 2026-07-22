Crd préparatoire du gamou de Thiènaba: l'eau, l'assainissement, la santé etc, au cœur des préoccupations

Un comité régional de développement (crd) préparatoire du gamou de Thiénaba s'est tenu ce mercredi dans les locaux de la gouvernance de Thiès.
Ainsi, les membres du comité d'organisation ont profité de cette rencontre avec les services déconcentrés pour rappeler les attentes de la cité, notamment en matière de dotation en médicaments. Il a été aussi question de revenir sur les besoins en eau et les dispositifs qui doivent être pris en ce sens pour permettre aux milliers de fidèles de se doter du liquide précieux. L'assainissement, la sécurité, les besoins en électricité etc, ont été énumérés devant les autorités administratives.
Dans la foulée, les membres du comité d'organisation sont revenus sur l'état des voies de communication afin que des mesures soient prises dans les meilleurs délais allant dans le sens de faciliter le transport des pèlerins.
Pour sa part, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a réitéré l'engagement des services étatiques pour que le Gamou puisse connaître une réussite éclatante. Il a insisté sur les acquis relativement à l'approvisionnement en eau, à l'électricité etc..., non sans oublier la couverture sécuritaire, sanitaire et celle liée à l'hygiène, entre autres...
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