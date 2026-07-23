SOS Arachides ! : L’Alerte Silencieuse Des Tourteaux de la SONACOS (Par Arona Oumar KANE)

La probabilité que ce phénomène soit dû au hasard est inférieure à 0,3 %. C’est le résultat d’un calcul statistique sur vingt années de données officielles, publiées mensuellement par la Direction de la Prévision et des Études Économiques du Sénégal (DPEE).

Plus globalement, ces données nous apprennent que, non seulement, la production s’effondre de manière systématique tous les quatre ans mais, plus inquiétant encore, elle a substantiellement décliné au fil du temps, avec des pics de plus en plus bas, comme le montre la droite de régression en pointillé sur le graphique. Ce déclin à long terme est matérialisé par une baisse d’environ 2180 tonnes par an depuis 2006.



On peut toutefois noter, en 2025, une reprise en sortie de cycle plus forte que sur les cycles précédents ; un rebond exceptionnel qui est en réalité le résultat d’un choc de politique publique dont nous verrons les mécanismes et les limites dans la gestion globale de la filière.



Cet article propose la restitution d’une étude empirique que nous avons démarrée en 2023, dans le cadre de notre activité de veille et d’alerte sur les politiques publiques, basée sur l’ingénierie des données officielles publiées par le gouvernement sénégalais. Notre objectif, encore une fois, est d’utiliser notre expertise en analyse de données pour alerter les autorités et l’opinion nationale sur des problèmes potentiels ou avérés que nous identifions grâce à des outils et méthodes spécialement conçus dans ce but.



La production de tourteaux, un indicateur avancé de l’état de la culture arachidière



Les tourteaux d'arachide sont le résidu solide obtenu après trituration (pressage des graines décortiquées pour extraire l’huile). Ils sont utilisés, en particulier, dans l’alimentation animale (ràkkal) et représentent une source additionnelle de revenus pour les huileries. Leur volume de production est un indicateur pertinent de la santé de la filière : plus la SONACOS a reçu de graines, plus elle produit de tourteaux.



Nous faisons le postulat que les chiffres communiqués mensuellement par la SONACOS à la DPEE correspondent à la production brute réelle relevée en usine. On peut dès lors présumer d’une possible corrélation entre cette production industrielle et la dynamique agricole en amont. Nous pensons en effet que ces effondrements cycliques et le déclin à long terme de la production industrielle sont la conséquence d’un problème agricole plus profond, que nous avons essayé d’analyser à l’aune de ces statistiques industrielles, et qui interroge sur l’avenir même de la culture arachidière dans notre pays.



Les données compilées par la DPEE nous apprennent que chaque cycle de quatre ans établit un plancher plus bas que le précédent : 17500 tonnes en 2008 ; 12000 tonnes en 2012 ; 6300 tonnes en 2016 ; 5900 tonnes en 2020 ; 4200 tonnes en 2024. Les sommets des cycles aussi rétrécissent : 76000 tonnes en 2006 contre 27000 tonnes en 2022. Cela donne un double signal : effondrement quadriennal régulier et déclin structurel continu.



Pour lire correctement ces données, une précision technique est nécessaire : en principe, les tourteaux produits en 2024 ne sont pas censés refléter la récolte de 2024 mais celle de 2023. La raison tient au calendrier de la filière : l'arachide se récolte en octobre, la commercialisation des graines démarre le 1er décembre et la SONACOS les triture à partir de janvier de l'année suivante. Les chiffres industriels d'une année N devraient donc refléter principalement la campagne agricole de l'année N-1.



On peut néanmoins noter des séquences d’interruption totale de la production pendant plusieurs mois, sur les années 2023 et 2024. La phase industrielle de la campagne 2023-2024 n’ayant démarré qu’en octobre 2024 au lieu de janvier, soit un retard de 9 mois sur le calendrier, si on se réfère aux données de la DPEE.