18 grammes de cocaïne retrouvés dans sa chemise : trois ans ferme requis contre Assane Ndiaye

L’affaire remonte au dernier jour du mois de Ramadan.



Selon L’Observateur, les éléments de la Brigade de lutte contre les stupéfiants rattachés au commissariat urbain de Mbacké reçoivent une information concernant un présumé trafic de drogue dans le secteur de Wa Ndiago-Ba.



Les policiers mettent alors en place un dispositif destiné à prendre le suspect en flagrant délit.



L’un des agents se présente comme un acheteur et se procure de la cocaïne auprès d’Assane Ndiaye.



Une fois la transaction réalisée, un signal est donné aux autres policiers qui interviennent immédiatement.





La fouille de la chambre du suspect ne donne d’abord aucun résultat.



Lors de la fouille corporelle, les policiers découvrent cependant dans la poche de sa chemise un sachet contenant, selon le dossier, 18 grammes de cocaïne, ainsi qu’une somme de 7 000 FCFA.



Assane Ndiaye est conduit au commissariat puis placé en garde à vue avant son défèrement au parquet de Diourbel.



Il est ensuite inculpé pour offre et cession de drogue et placé en détention.



Devant le Tribunal correctionnel, Assane Ndiaye conteste une partie des constatations de l’enquête.



Il soutient qu’il ne détenait que sept grammes de cocaïne lors de son interpellation, et non les dix-huit grammes mentionnés dans la procédure.



Il affirme également avoir acheté la drogue pour sa consommation personnelle, évoquant une acquisition à Ngor-Virage, à Dakar, pour 60 000 FCFA.



Il refuse toutefois, selon L’Observateur, de communiquer l’identité de son fournisseur.



Le procureur Farba Ngom estime que les éléments du dossier établissent la culpabilité du prévenu et a requis une peine de trois années d’emprisonnement ferme.



L’affaire a été mise en délibéré au 18 août prochain.