Keur Massar : ALSAR renforce son implantation avec le ralliement de Défé Nenen – Agir Autrement

Le Parti ALSAR (Alliance pour la Synergie des Actions Républicaines) de Mamadou Racine Sy annonce le ralliement à sa dynamique du Mouvement Défé Nenen – Agir Autrement, une organisation implantée à Keur Massar. Ce rapprochement fait suite à plusieurs rencontres de concertation entre les deux structures, ayant permis de dégager, selon un communiqué du parti, une forte convergence de vues sur les grandes orientations pour l’avenir du Sénégal : développement économique et social, bonne gouvernance, justice sociale, citoyenneté responsable et pratique politique fondée sur l’éthique et la proximité avec les populations.



À l’issue de ces échanges, les responsables du Mouvement Défé Nenen – Agir Autrement ont soumis cette orientation à leurs instances lors d’une réunion tenue le 18 juillet 2026. Le principe du rapprochement a été approuvé à l’unanimité, avec mandat donné aux dirigeants du mouvement pour poursuivre les démarches devant conduire à sa concrétisation.



Selon le mouvement ALSAR, cette adhésion constitue une marque de confiance envers son projet politique et vient renforcer sa stratégie d’implantation territoriale, en particulier dans le département de Keur Massar, où l’ancrage local du mouvement et la mobilisation de ses militants devraient consolider la présence du parti. La formation, qui avait pris part aux élections législatives de 2024, a obtenu son récépissé en mai 2026, une étape que le parti présente comme déterminante dans la consolidation de son existence juridique et organisationnelle.



Le communiqué souligne par ailleurs une dynamique de structuration continue, marquée par l’intérêt croissant de citoyens, de responsables politiques et de mouvements citoyens pour le projet porté par ALSAR. Le parti salue à cet égard le sens des responsabilités et l’esprit de concertation ayant prévalu dans le processus engagé avec le Mouvement Défé Nenen – Agir Autrement et réaffirme sa détermination à poursuivre son engagement au service des Sénégalais avec l’ensemble de ses forces vives.