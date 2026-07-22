Nécrologie : Décés du Pr Magueye Kassé de l'UCAD

Le monde universitaire sénégalais est en deuil. Le Professeur Magueye Kassé, professeur titulaire en langue et civilisation allemandes à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, est décédé ce mercredi 22 juillet 2026 aux environs de 13 heures à l'Hôpital Principal de Dakar.



Enseignant-chercheur respecté, le Professeur Magueye Kassé a consacré une grande partie de sa carrière à l'enseignement supérieur et à la recherche, contribuant à la formation de plusieurs générations d'étudiants en langues et civilisations allemandes.



Sa disparition constitue une perte importante pour l'Université Cheikh Anta Diop, la communauté scientifique ainsi que pour le monde académique sénégalais.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues, à ses étudiants ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire.

