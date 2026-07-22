Polémique autour d’un livre sur Ho Chi Minh au Vietnam: cinq arrestations

L’auteur d’un livre sur Ho Chi Minh a été interpellé dans ce pays communiste pour avoir répandu “une propagande anti-État”. Cette publication avait reçu un accueil positif de plusieurs médias d’État avant qu’un ancien dignitaire du parti ne la prenne pour cible par “manque de respect” envers le révolutionnaire vietnamien.



Quatre autres personnes ayant participé à cet ouvrage ont aussi été interpellées. L’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) réclame ce mercredi la libération des cinq personnes concernées. Au Vietnam, diffuser de la “propagande anti-État” est passible d’une peine de 20 ans de prison. Pour HRW, cette affaire constitue une attaque grave contre la liberté d’opinion.

Outre l’auteur Nguyen Thanh Nam, ancien CEO de l’entreprise technologique FPT Corporation, le fondateur de la plateforme de discussion en ligne Spiderum Tran Viet Anh fait partie des cinq personnes incarcérées. Le livre, paru en avril dernier, raconte l’histoire d’Ho Chi Minh sous forme de dialogue entre un professeur et son élève. Le langage utilisé est moderne afin d’attirer les jeunes lecteurs.



“Père de la nation”



Selon ses détracteurs, le livre déforme de cette manière l’histoire, présente une version erronée de la politique du parti communiste et insulte Ho Chi Minh et d’autres leaders de la révolution. Au Vietnam, Ho Chi Minh (1890-1969) est considéré comme le “père de la nation”. Il est vénéré comme un héros national qui a conduit le pays à l’indépendance.

