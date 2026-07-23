La ministre française de l’Écologie démissionne puis finalement reste: que s’est-il passé à Paris?

Elle a beau clamer que “la politique n’est pas mon monde” dans un message LinkedIn mis en ligne mercredi matin, on pourrait tout aussi bien soupçonner la ministre de la Transition écologique d’avoir habilement manœuvré, obtenant, après 48 heures de crise et d’annonces fracassantes de démission, des assurances du président de la République et du Premier ministre.

Lundi midi, la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a menacé de démissionner du gouvernement, ulcérée par un “recul environnemental de trop” sur les pesticides, avant d’être retenue 48 heures plus tard par Emmanuel Macron, qui lui a offert de nouvelles garanties.

Économiste issue de la société civile - elle a notamment dirigé le WWF France - Mme Barbut s’est sentie totalement bernée lundi midi alors que le projet de loi agricole touchait à son épilogue, avec un vote attendu lundi soir à l’Assemblée nationale. “Je me casse”

Contrairement aux engagements initiaux du Premier ministre, figure en effet dans ce texte la réintroduction de pesticides. En réunion à Matignon, la ministre de la Transition écologique découvre alors que le gouvernement n’a pas vraiment l’intention de faire sauter ces dispositions. À Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, et Sébastien Lecornu, elle martèle alors, selon un témoin: “je me casse”.







Lundi soir, Mme Barbut part même se coucher avant la fin du vote à l’Assemblée, désabusée par la tournure des événements, alors que plusieurs parlementaires du camp macroniste tentent, en vain, de porter des amendements supprimant les mesures controversées.



C’est après une courte nuit, bombardée de messages, qu’elle se rend mardi matin à Matignon. Avec M. Lecornu, ils actent leur “désaccord complet”, sur le fond et sur la forme. La ministre l’explique: pour elle doit prévaloir le “principe de précaution”.



Une porte ouverte laissée à Emmanuel Macron

