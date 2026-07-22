Tensions politiques au sommet de l’État : Lansana Gagny Sakho prend position !

Le Président du Conseil d’Administration de l’APIX-SA, Lansana Gagny Sakho, a pris position dans le climat de tensions politiques qui traverse actuellement le Sénégal. Dans une déclaration où il engage sa qualité institutionnelle, il rappelle que la mission de l’Agence s’inscrit dans la continuité de l’État, la stabilité des institutions et la préservation de la crédibilité internationale du pays.



Selon lui, l’APIX-SA demeure un acteur central de l’attractivité du Sénégal, de la confiance des investisseurs et de la dynamique de relance économique, un mandat qui ne saurait, selon ses termes, être influencé par des postures individuelles ou des logiques de confrontation. Il insiste sur la responsabilité, la rigueur et la défense de l’intérêt supérieur de la Nation comme fondements de l’action de l’Agence. Lansana Gagny Sakho met en garde contre toute attitude de défiance vis-à-vis de la communauté internationale, qu’il juge de nature à fragiliser la réputation bâtie par le Sénégal sur la fiabilité diplomatique, la prévisibilité institutionnelle et la qualité de son environnement des affaires. Il estime qu’une telle rupture compromettrait les efforts de modernisation, de compétitivité et de transformation économique engagés ces dernières années, et affirme que l’APIX-SA ne peut s’associer à aucune dynamique susceptible d’exposer le pays à un isolement ou de mettre en péril les investissements structurants.



Le président du Conseil d’administration réaffirme l’engagement de l’Agence à accompagner la normalisation diplomatique, la restauration de la crédibilité internationale, la sécurisation des projets stratégiques et la consolidation de l’attractivité du Sénégal, dans le respect des normes de gouvernance, de transparence et de conformité qui garantissent la confiance des investisseurs, des bailleurs et des institutions multilatérales.