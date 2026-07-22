Cameroun: le parti au pouvoir répond à la controverse sur l'absence du président depuis plus de 40 jours

« Il n'y a aucune vacance de pouvoir au sommet de l'État », a affirmé Jacques Fame Ndongo, ministre d'État et secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel. Sortie faite le 21 juillet, qui intervient en pleine controverse sur l'absence prolongée du chef de l’État, hors de son pays depuis quarante-cinq jours. Mais plutôt que de l'éteindre, la controverse est repartie de plus belle.

Sur la vacance supposée du pouvoir, Jacques Fame Ndongo déclare qu'une telle affirmation relève du « barbarisme juridique, voire politique ou logique ». Le ministre d’État rappelle ensuite qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe au Cameroun la durée légale d'absence hors du pays du chef de l'État.



Nul ne pourrait alors appliquer à Paul Biya une « disposition constitutionnelle inexistante ». Une telle tentative relèverait d'une « imagination féconde et vagabonde des adeptes du droit des sables mouvants », assène Jacques Fame Ndongo.



De plus, poursuit-il, celui qui dirige le Cameroun depuis 1982 est au travail. Il suit méticuleusement les dossiers que lui soumettent ses collaborateurs, de visu ou par les moyens électroniques connus de tous.





« Ce n'est pas un séjour, c'est un exil de fait » À cette sortie, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a répondu immédiatement. Le parti de l'opposant Maurice Kamto, par la voix de son vice-président Mamadou Mota, pose d'abord une question : « À partir de combien de semaines d'absence physique l'exercice de la magistrature suprême devient-il une vue de l'esprit ? Quarante-cinq jours loin du territoire national, ce n'est pas un séjour, c'est un exil de fait. »

Le MRC s'amuse du « Cameroun qui serait devenu le premier pays au monde gouverné en télétravail clandestin », en référence à un Paul Biya qui suivrait les dossiers par voies électroniques.



