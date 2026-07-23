Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso

Selon Libération, Mamour Faye faisait l’objet d’un avis de recherches émis par la Brigade de recherches de Faidherbe lorsqu’il a été intercepté le 19 juillet.



Après son arrestation, il a été conduit à Dakar puis déféré au parquet pour abus de confiance et escroquerie.





L’affaire aurait débuté lorsque Mamour Faye s’est rapproché de M.S. Diallo, présenté comme le gérant d’un parc automobile.



Le suspect se serait présenté comme l’organisateur d’une manifestation devant se tenir à Dakar.



Dans ce cadre, il aurait sollicité plusieurs véhicules, expliquant qu’ils devaient servir à assurer l’accueil et le transport de ses hôtes.





Grâce à cette présentation, Mamour Faye serait parvenu à obtenir sept véhicules auprès du propriétaire.



Mais au lieu de les utiliser pour l’objet convenu, cinq de ces véhicules auraient été mis en gage auprès de tierces personnes.



Objectif présumé : obtenir des financements.



Libération chiffre ces financements à 12 millions de FCFA.



Le suspect ne se serait pas arrêté aux mises en gage.



Selon le quotidien, Mamour Faye aurait également procédé à la vente frauduleuse des deux autres véhicules pour 8 millions de FCFA.



Il aurait ensuite disparu.



Les investigations ont finalement permis de le localiser et de l’intercepter à Rosso.





Les enquêteurs sont parvenus, à ce stade de l’affaire, à retrouver six des sept véhicules.