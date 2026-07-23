Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension

Libération avait précédemment révélé l’interpellation de Modou Cissé, 26 ans, se présentant comme commerçant, et d’Ousmane Bèye, 28 ans, se disant receveur.



Les deux hommes avaient été surpris de nuit sur la plage de Gadaye par des éléments du commissariat de Guédiawaye.



Selon le quotidien, un préservatif avait été retrouvé sur l’un d’eux. Les deux hommes, qui avaient d’abord évoqué une baignade, auraient ensuite déclaré aux enquêteurs avoir eu des relations homosexuelles.



Dans le cadre de la poursuite des investigations pour des faits qualifiés dans l’article d’« actes contre nature », les deux hommes ont été de nouveau entendus après l’exploitation de leurs téléphones portables respectifs.



Libération rapporte que l’analyse du téléphone d’Ousmane Bèye aurait fait apparaître des échanges via Messenger contenant des messages à caractère sexuel avec plusieurs partenaires présumés.



Interrogé sur ces éléments, Ousmane Bèye aurait reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec eux, tout en affirmant ignorer où se trouvaient actuellement ces personnes.



L’un des éléments les plus sensibles du dossier concerne l’état de santé d’Ousmane Bèye.



Selon Libération, celui-ci aurait déclaré n’avoir jamais effectué de test VIH. Le quotidien affirme toutefois que les résultats d’une réquisition le concernant seraient positifs.



Concernant Modou Cissé, Libération indique que l’analyse de son téléphone n’aurait rien donné.



Les informations médicales rapportées ici relèvent des affirmations contenues dans l’article source et doivent être considérées dans le cadre de la procédure relatée par le quotidien.



Face à ces développements, le parquet de Pikine-Guédiawaye aurait demandé l’ouverture d’une information judiciaire.



Le dossier a été confié, selon Libération, au juge du deuxième cabinet.



Le quotidien explique que l’objectif de l’instruction serait notamment de retrouver les autres personnes potentiellement concernées, Ousmane Bèye ayant déclaré ignorer son statut auparavant.