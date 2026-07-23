Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension

L’affaire impliquant Modou Cissé et Ousmane Bèye, interpellés de nuit sur la plage de Gadaye, connaît de nouveaux développements judiciaires. Selon Libération, l’exploitation de leurs téléphones et les auditions complémentaires ont conduit le parquet de Pikine-Guédiawaye à demander l’ouverture d’une information judiciaire. Le journal rapporte également qu’une réquisition aurait révélé un résultat positif au VIH concernant Ousmane Bèye, qui aurait déclaré n’avoir jamais effectué de test auparavant.


Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension
Libération avait précédemment révélé l’interpellation de Modou Cissé, 26 ans, se présentant comme commerçant, et d’Ousmane Bèye, 28 ans, se disant receveur.
 
Les deux hommes avaient été surpris de nuit sur la plage de Gadaye par des éléments du commissariat de Guédiawaye.
 
Selon le quotidien, un préservatif avait été retrouvé sur l’un d’eux. Les deux hommes, qui avaient d’abord évoqué une baignade, auraient ensuite déclaré aux enquêteurs avoir eu des relations homosexuelles.
 
Dans le cadre de la poursuite des investigations pour des faits qualifiés dans l’article d’« actes contre nature », les deux hommes ont été de nouveau entendus après l’exploitation de leurs téléphones portables respectifs.
 
Libération rapporte que l’analyse du téléphone d’Ousmane Bèye aurait fait apparaître des échanges via Messenger contenant des messages à caractère sexuel avec plusieurs partenaires présumés.
 
Interrogé sur ces éléments, Ousmane Bèye aurait reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec eux, tout en affirmant ignorer où se trouvaient actuellement ces personnes.
 
L’un des éléments les plus sensibles du dossier concerne l’état de santé d’Ousmane Bèye.
 
Selon Libération, celui-ci aurait déclaré n’avoir jamais effectué de test VIH. Le quotidien affirme toutefois que les résultats d’une réquisition le concernant seraient positifs.
 
Concernant Modou Cissé, Libération indique que l’analyse de son téléphone n’aurait rien donné.
 
Les informations médicales rapportées ici relèvent des affirmations contenues dans l’article source et doivent être considérées dans le cadre de la procédure relatée par le quotidien.
 
Face à ces développements, le parquet de Pikine-Guédiawaye aurait demandé l’ouverture d’une information judiciaire.
 
Le dossier a été confié, selon Libération, au juge du deuxième cabinet.
 
Le quotidien explique que l’objectif de l’instruction serait notamment de retrouver les autres personnes potentiellement concernées, Ousmane Bèye ayant déclaré ignorer son statut auparavant.
Autres articles
Jeudi 23 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions

Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions - 23/07/2026

Refondation curriculaire : Quand la mémoire du passé éclaire l'école de demain

Refondation curriculaire : Quand la mémoire du passé éclaire l'école de demain - 23/07/2026

Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso

Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso - 23/07/2026

Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités

Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités - 23/07/2026

Escroquerie au faux marabout à mbour : il se déguise en marabout et soutire près de 10 millions de FCFA à sa propre tante

Escroquerie au faux marabout à mbour : il se déguise en marabout et soutire près de 10 millions de FCFA à sa propre tante - 23/07/2026

18 grammes de cocaïne retrouvés dans sa chemise : trois ans ferme requis contre Assane Ndiaye

18 grammes de cocaïne retrouvés dans sa chemise : trois ans ferme requis contre Assane Ndiaye - 23/07/2026

Le procès de Nicolás Maduro programmé pour le 1er juin 2027: voici ce qu’il risque

Le procès de Nicolás Maduro programmé pour le 1er juin 2027: voici ce qu’il risque - 23/07/2026

La ministre française de l’Écologie démissionne puis finalement reste: que s’est-il passé à Paris?

La ministre française de l’Écologie démissionne puis finalement reste: que s’est-il passé à Paris? - 23/07/2026

PASTEF : Elhadji Mansour Diop du Moncap annonce sa démission dans une lettre ouverte adressée à Ousmane Sonko

PASTEF : Elhadji Mansour Diop du Moncap annonce sa démission dans une lettre ouverte adressée à Ousmane Sonko - 22/07/2026

UCAD : le Conseil académique dévoile le calendrier universitaire 2026-2027

UCAD : le Conseil académique dévoile le calendrier universitaire 2026-2027 - 22/07/2026

Tensions politiques au sommet de l’État : Lansana Gagny Sakho prend position !

Tensions politiques au sommet de l’État : Lansana Gagny Sakho prend position ! - 22/07/2026

Crd préparatoire du gamou de Thiènaba: l'eau, l'assainissement, la santé etc, au cœur des préoccupations

Crd préparatoire du gamou de Thiènaba: l'eau, l'assainissement, la santé etc, au cœur des préoccupations - 22/07/2026

Magal de Touba : Le nutritionniste El Hadji Assane Ndiaye Cissé alerte sur les risques d’AVC liés à l’alimentation

Magal de Touba : Le nutritionniste El Hadji Assane Ndiaye Cissé alerte sur les risques d’AVC liés à l’alimentation - 22/07/2026

BCEAO : 74 institutions déjà connectées à la plateforme PI-SPI au 31 décembre 2025 (Rapport)

BCEAO : 74 institutions déjà connectées à la plateforme PI-SPI au 31 décembre 2025 (Rapport) - 22/07/2026

Rapport annuel 2025: Quand la BCEAO vise l’inclusion financière et la PI-SPI pour transformer l’UMOA

Rapport annuel 2025: Quand la BCEAO vise l’inclusion financière et la PI-SPI pour transformer l’UMOA - 22/07/2026

Quand la solidarité de la fondation Air France atteint les quartiers : les Badienou Gokh au cœur de la redistribution des dons

Quand la solidarité de la fondation Air France atteint les quartiers : les Badienou Gokh au cœur de la redistribution des dons - 22/07/2026

Keur Massar : ALSAR renforce son implantation avec le ralliement de Défé Nenen – Agir Autrement

Keur Massar : ALSAR renforce son implantation avec le ralliement de Défé Nenen – Agir Autrement - 22/07/2026

Influenceurs africains : quand insulter une nation devient un fonds de commerce (Paul Sedar Ndiaye)

Influenceurs africains : quand insulter une nation devient un fonds de commerce (Paul Sedar Ndiaye) - 22/07/2026

Rapport 2025 du Médiateur de la République : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue le rôle de l'institution dans le renforcement de l'État de droit

Rapport 2025 du Médiateur de la République : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue le rôle de l'institution dans le renforcement de l'État de droit - 22/07/2026

Nécrologie : Décés du Pr Magueye Kassé de l'UCAD

Nécrologie : Décés du Pr Magueye Kassé de l'UCAD - 22/07/2026

Réforme du Code du travail et de la sécurité sociale : Les organisations féministes et le ministère du travail renforcent le dialogue

Réforme du Code du travail et de la sécurité sociale : Les organisations féministes et le ministère du travail renforcent le dialogue - 22/07/2026

Kaolack : La Cour d’Appel se renforce avec l’arrivée de 4 nouveaux juges suppléants

Kaolack : La Cour d’Appel se renforce avec l’arrivée de 4 nouveaux juges suppléants - 22/07/2026

Cameroun: le parti au pouvoir répond à la controverse sur l'absence du président depuis plus de 40 jours

Cameroun: le parti au pouvoir répond à la controverse sur l'absence du président depuis plus de 40 jours - 22/07/2026

44e Promotion ENOA : 132 nouveaux sous-lieutenants reçoivent leurs épaulettes et prêtent serment

44e Promotion ENOA : 132 nouveaux sous-lieutenants reçoivent leurs épaulettes et prêtent serment - 22/07/2026

Polémique autour d’un livre sur Ho Chi Minh au Vietnam: cinq arrestations

Polémique autour d’un livre sur Ho Chi Minh au Vietnam: cinq arrestations - 22/07/2026

RDC: pas de manifestation pour l’opposition ce mercredi après l’annonce du dialogue national

RDC: pas de manifestation pour l’opposition ce mercredi après l’annonce du dialogue national - 22/07/2026

Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments génériques à partir d’août 2028

Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments génériques à partir d’août 2028 - 22/07/2026

Daniel Siad, le “recruteur” de Jeffrey Epstein, retrouvé mort chez lui

Daniel Siad, le “recruteur” de Jeffrey Epstein, retrouvé mort chez lui - 22/07/2026

Accusé d’attouchements sur une fillette de 3 ans, l’imam Mouhamed Camara retrouve la liberté après quatre années de détention provisoire

Accusé d’attouchements sur une fillette de 3 ans, l’imam Mouhamed Camara retrouve la liberté après quatre années de détention provisoire - 22/07/2026

Gueule-Tapée/ Mort suspecte d’une femme de 69 ans : après une chute dans les toilettes, la mort de F.Seck déclenche une enquête

Gueule-Tapée/ Mort suspecte d’une femme de 69 ans : après une chute dans les toilettes, la mort de F.Seck déclenche une enquête - 22/07/2026

RSS Syndication