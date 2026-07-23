Lancement de l’OBFILOC : Le Trésor public veut moderniser la gouvernance financière des 601 collectivités territoriales

L’Observatoire des Finances locales (OBFILOC) a été officiellement lancé ce matin, en présence d’Amadou Tidiane Gaye, Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, et des équipes de la Direction du secteur public local. L’outil, présenté comme un « instrument stratégique de gouvernance financière territoriale », vise à centraliser, fiabiliser et valoriser l’ensemble des données financières des 601 collectivités territoriales du pays.







Dans son allocution suivant le lancement de l’Observatoire, Amadou Tidiane Gaye a salué l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement, dont le soutien a permis la concrétisation du projet, initié dans le sillage de l’Acte III de la décentralisation. Il a rappelé que les données budgétaires et comptables des collectivités étaient jusqu’ici dispersées et hétérogènes, ce qui limitait les capacités d’analyse et de prise de décision tant des pouvoirs publics que des collectivités elles-mêmes. Le Directeur général a précisé que l’Observatoire s’appuie sur la Charte de partenariat signée avec l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et l’Association des Départements du Sénégal (ADS), une ambition réaffirmée dans le cadre du programme PACASEN à travers le protocole de performance conclu avec l’Agence de Développement municipal (ADM).







Grâce à cet outil, il sera désormais possible de suivre quasiment en temps réel l’évolution des recettes et dépenses locales, la capacité d’autofinancement des collectivités, leur effort d’investissement, leur endettement et leur performance budgétaire. Amadou Tidiane Gaye a inscrit l’OBFILOC dans la continuité des réformes de modernisation des systèmes d’information financière (GFILOC) et dans une logique de transparence conformément à la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans les finances publiques. Il a fixé trois conditions de succès pour l’outil : l’appropriation par les comptables publics et ordonnateurs locaux, la régularité et la fiabilité de l’alimentation en données, et l’exploitation effective de ces données dans la prise de décision, tant au niveau central que local.







De son côté, le Directeur du secteur public local est revenu sur les aspects opérationnels du dispositif. Il a indiqué qu’un moteur de recherche permet déjà d’accéder immédiatement aux données disponibles et qu’une interface permettra aux acteurs disposant d’études ou de rapports sur la décentralisation de les verser dans la plateforme, afin d’enrichir l’observatoire au jour le jour. Selon lui, le projet, déjà testé au niveau de certaines communes, devrait connaître une nouvelle étape avec le lancement, prévu début septembre sous réserve de confirmation, d’un volet dédié aux finances locales permettant de digitaliser la remontée de l’information financière. Concrètement, tout contribuable dûment enregistré pourra se déclarer directement depuis son compte, permettant à l’administration fiscale de disposer en temps réel des informations le concernant. Une fois l’impôt liquidé et le contribuable notifié, le paiement pourra s’effectuer directement depuis la plateforme du Trésor, via des plateformes de paiement.







L’ambition affichée par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor est de faire de l’OBFILOC le référentiel national des finances locales et, à terme, une référence au sein de l’espace UEMOA en matière de gouvernance financière territoriale, dans un contexte marqué également par l’opérationnalisation prochaine de l’application Koom Com, dédiée à la digitalisation de l’assiette des taxes municipales et du recouvrement des impôts locaux.

