Le procès de Nicolás Maduro programmé pour le 1er juin 2027: voici ce qu’il risque

L’ouverture du procès de l’ex-président vénézuélien Nicolás Maduro pour trafic de drogue a été programmée pour le 1er juin 2027 lors d’une audience préparatoire.

Capturé par les États-Unis à Caracas au début de l’année et incarcéré depuis le 3 janvier dans une prison de Brooklyn, l’ex-chef d’État Nicolás Maduro, âgé de 63 ans, est poursuivi pour quatre chefs d’accusation, dont narcoterrorisme. Son épouse Cilia Flores, 69 ans, fait face à trois chefs d’accusation. Les deux nient les faits qui leur sont reprochés. Dans un courrier adressé mardi au juge chargé de l’affaire, Alvin Hellerstein, par le procureur Jay Clayton, les deux parties avaient demandé que le procès débute en juin 2027.





“Prisonnier de guerre”



Cette avancée intervient après que le gouvernement américain a finalement donné son feu vert pour que le Venezuela paye leurs frais d’avocats, ce que l’administration avait d’abord empêché en mettant en avant les sanctions internationales pesant sur le pays.



Au cours de sa première comparution à New York, peu après sa capture lors d’une spectaculaire opération de l’armée américaine impliquant quelque 150 avions et hélicoptères en plus de troupes au sol, Nicolás Maduro s’était présenté comme “un prisonnier de guerre”.



Outre la procédure pénale qui vise l’ancien président, les familles de cinq jeunes hommes tués au Venezuela ont engagé une action en justice au civil contre lui début juillet, l’accusant d’avoir ordonné leurs exécutions dans le cadre d’un schéma plus large de violences d’Etat.

