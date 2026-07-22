Rapport 2025 du Médiateur de la République : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue le rôle de l'institution dans le renforcement de l'État de droit

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi le rapport annuel 2025 du Médiateur de la République, Demba Kandji, lors d'une audience au Palais de la République.



À cette occasion, le Chef de l'État a souligné l'importance de cette rencontre, qu'il considère comme un marqueur de la consolidation de l'État de droit et de la démocratie au Sénégal.



Selon lui, au-delà de l'obligation légale de remise du rapport annuel, cet exercice illustre la confiance accordée aux mécanismes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation institutionnelle, en droite ligne des traditions africaines fondées sur le dialogue et la concertation.





Le Président de la République a salué la qualité des propositions formulées par le Médiateur, qui a émis 26 recommandations au cours de l'année écoulée.



Parmi celles-ci figurent deux réformes institutionnelles majeures : le redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel et l'ouverture aux citoyens d'un recours direct en contrôle de constitutionnalité des lois.



Le rapport recommande également l'amélioration des conditions de détention, notamment par la suppression des fouilles jugées intrusives et la poursuite de la décongestion des établissements pénitentiaires. Des orientations que Bassirou Diomaye Faye a jugées conformes aux réformes déjà engagées par le Gouvernement.





Le Médiateur de la République a également mis en avant les efforts consentis par l'État en faveur des enfants à besoins spécifiques.



Au nom des familles concernées, Demba Kandji a salué l'implication personnelle du Chef de l'État dans le développement d'une offre nationale de soins spécialisés et d'un accompagnement éducatif adapté, permettant à de nombreuses familles de renoncer à l'exil thérapeutique ou scolaire.



Il a par ailleurs relevé les progrès accomplis dans la modernisation de l'administration publique, notamment grâce à la digitalisation des services, qui favorise une administration davantage orientée vers les besoins des citoyens.





Le Président de la République a encouragé le Médiateur à poursuivre le développement de ses partenariats internationaux, déjà renforcés par des conventions de coopération avec les institutions homologues du Maroc, du Cap-Vert, des Îles Canaries et de l'Angola.



Dans cette dynamique, Dakar accueillera, du 21 au 23 octobre 2026, une conférence internationale consacrée à la protection des lanceurs d'alerte. Le Chef de l'État a demandé aux ministres de la Justice et des Affaires étrangères d'accompagner l'organisation de cet événement, tout en invitant le Médiateur à porter la voix du Sénégal sur les grandes questions liées à la gouvernance et aux droits des citoyens.





Évoquant la proposition visant à faire évoluer le Médiateur de la République vers une institution de Défenseur des droits, dotée de compétences élargies, Bassirou Diomaye Faye a estimé qu'une telle réforme mérite un examen approfondi.



Il a annoncé qu'il instruirait le Gouvernement d'étudier cette réflexion avec toute l'attention requise, compte tenu de ses implications pour l'architecture institutionnelle du pays.





Clôturant son intervention, le Chef de l'État a rendu hommage au travail accompli par le Médiateur de la République. « Au-delà des textes, c'est la confiance du citoyen en son État que votre mission contribue, chaque jour, à raffermir », a déclaré Bassirou Diomaye Faye à l'endroit du Médiateur de la République, Demba Kandji.

