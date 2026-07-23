Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions


Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions
Ce jeudi matin, les cheminots retraités ont pris d'assaut les rails paralysant le trafic ferroviaire sur la ligne Dakar-Thiès et Diogo. 
 
À la suite d'une marche pacifique, les ex-temporaires ont bloqué ce matin le trafic ferroviaire afin d'emmener les autorités étatiques à prendre en charge leurs préoccupations.
 
Le cœur de la revendication porte ainsi sur le non-paiement de leurs pensions estimées à près de 5 milliards de Fcfa. Le président de l'entente, Aly Diallo, a fustigé le fait que l'État les fasse valser de promesse en promesse. À les croire, suite à la mise en place d'un groupe de travail et du suivi de leur dossier, l'État s'était engagé à verser leurs pensions, mais jusqu’à présent rien a été fait. 
 
 
C'est la raison pour laquelle, ils ont encore décidé de se faire entendre...
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Jeudi 23 Juillet 2026
Moussa Fall



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