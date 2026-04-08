Trump annonce un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran après une médiation pakistanaise


Trump annonce un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran après une médiation pakistanaise
Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension des opérations militaires contre l’Iran pour une durée de deux semaines, après l’intervention du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du Maréchal Asim Munir. Ce cessez-le-feu bilatéral est conditionné à l’ouverture immédiate et complète du détroit d’Ormuz par Téhéran.
 
Trump justifie cette décision par l’atteinte des objectifs militaires fixés et par l’état avancé des négociations de paix. Il indique avoir reçu de l’Iran une proposition en dix points qu’il juge exploitable comme base de discussion, précisant que la quasi-totalité des points de désaccord ont déjà été réglés. Le délai de deux semaines doit permettre de finaliser un accord de paix durable entre Washington et Téhéran, dans le cadre d’une paix plus large au Moyen-Orient.
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Mercredi 8 Avril 2026
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