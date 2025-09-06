Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami


Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami
Donald Trump, largement sourd aux accusations de conflits d'intérêts depuis son retour au pouvoir, organisera le sommet des dirigeants du G20 en décembre 2026 dans un complexe de golf que possède sa famille.

"Nous ne gagnerons pas du tout d'argent avec ça", a assuré le président américain vendredi en faisant valoir que le site retenu, le "Trump National Doral Miami" en Floride, était "le meilleur endroit".

Il a confirmé par ailleurs qu'il ne se rendrait pas au rassemblement des dirigeants du G20, cette année en novembre en Afrique du Sud, et que les Etats-Unis y seraient représentés par le vice-président JD Vance.

Pendant son premier mandat (2017-2021), il avait voulu accueillir un sommet du G7 à Doral mais avait reculé face à une vague d'accusations de corruption.

Cette fois-ci, "ce sera vraiment magnifique", a assuré le milliardaire de 79 ans pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale, faisant valoir que la propriété était proche de l'aéroport et assurant que "chaque pays aurait son propre bâtiment".

Donald Trump a aussi dit qu'il "aimerait" que le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping participent à ce rassemblement l'an prochain.

- Afrique du Sud -

La présidence tournante du G20, qui rassemble les plus puissantes économies mondiales, est assurée cette année par l'Afrique du Sud.

Donald Trump avait déclaré fin juillet qu'il ne se rendrait "probablement pas" au rassemblement de chefs d'Etat et de gouvernement prévu en novembre dans le pays, qu'il accuse de persécuter les personnes blanches.

Il a confirmé cette décision vendredi.

"JD (Vance) ira", a déclaré le président américain, "je n'irai pas."

Donald Trump est accusé par l'opposition démocrate de profiter de son retour au pouvoir pour promouvoir les intérêts économiques de sa famille dans divers secteurs, en particulier l'immobilier et les cryptomonnaies.

Formellement, le président américain n'est plus impliqué dans les affaires familiales, désormais gérées principalement par ses fils.

Mais l'ancien promoteur immobilier, qui mène ce second mandat de manière complètement désinhibée, brouille régulièrement la ligne entre intérêts privés et domaine de l'Etat, au grand dam des associations anti-corruption.

Il y a quelques semaines, il a profité d'un séjour en Ecosse pour inaugurer un nouveau cours de golf dans un complexe portant son nom.

- Intérêts privés -

Le président américain s'est associé à plusieurs projets dans les cryptomonnaies, ce qui lui a permis de gonfler sa fortune personnelle, pendant que son gouvernement encourage activement ce secteur.

Par ailleurs, Donald Trump et Steve Witkoff, son émissaire spécial en Russie et au Moyen-Orient, sont associés via leurs familles dans une société de cryptomonnaies, World Liberty Financial.

Cette entreprise, qui présente le président comme "cofondateur émérite" sur son site web, a été très critiquée pour une récente transaction lucrative avec une société d'Abou Dhabi.

Donald Trump, quand il s'est rendu à Abou Dhabi au printemps dans le cadre d'une grande tournée du Golfe, avait accédé à une demande des autorités émiraties: pouvoir acheter des composants électroniques américains de pointe.

Lors du même voyage, il avait accepté un Boeing offert par le Qatar, balayant les protestations des démocrates.

Pendant son premier mandat, la Trump Organization, la holding familiale, s'était imposé un moratoire sur les investissements avec des partenaires privés étrangers. Rien de tel cette fois.

Dans une longue enquête publiée en août, le magazine The New Yorker a tenté d'additionner les gains réalisés par la famille Trump dans ses diverses activités depuis le début du second mandat. L'hebdomadaire est arrivé à un total d'un peu plus de 3 milliards de dollars.
Autres articles
Samedi 6 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Remaniement imminent du gouvernement sénégalais.

Remaniement imminent du gouvernement sénégalais. - 06/09/2025

Le départ de Tunisie de la flottille pour Gaza reporté

Le départ de Tunisie de la flottille pour Gaza reporté - 06/09/2025

Au moins 63 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria

Au moins 63 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria - 06/09/2025

Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG)

Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG) - 06/09/2025

Me Abdou Dialy Kane sur le cas Farba Ngom : « Le juge a gardé le rapport de la contre-expertise 15 jours avant de nous en informer ! Ce qui est extrêmement grave »

Me Abdou Dialy Kane sur le cas Farba Ngom : « Le juge a gardé le rapport de la contre-expertise 15 jours avant de nous en informer ! Ce qui est extrêmement grave » - 06/09/2025

Côte d'Ivoire: un hippopotame fait chavirer une pirogue, 11 disparus

Côte d'Ivoire: un hippopotame fait chavirer une pirogue, 11 disparus - 06/09/2025

Mali : les six Sénégalais enlevés seraient relâchés, le MIAAE réagit…

Mali : les six Sénégalais enlevés seraient relâchés, le MIAAE réagit… - 06/09/2025

TOUBA- Abdoulaye Ndiaye ( chargé de communication de Farba Ngom) reçu par le khalife dénonce chantages et pressions politiques

TOUBA- Abdoulaye Ndiaye ( chargé de communication de Farba Ngom) reçu par le khalife dénonce chantages et pressions politiques - 06/09/2025

Abdou Samba Tôrô Diouf 90 ans d’un rare homme d’Etat et serviteur de sa Nation (Die Maty Fall)

Abdou Samba Tôrô Diouf 90 ans d’un rare homme d’Etat et serviteur de sa Nation (Die Maty Fall) - 06/09/2025

El Hadji Malick envoie un message fort : « Le Sénégal est plus fort que le Congo, et on va le prouver »

El Hadji Malick envoie un message fort : « Le Sénégal est plus fort que le Congo, et on va le prouver » - 06/09/2025

Abdoulaye Fall frappe fort : un Sénégal conquérant et déjà tourné vers Kinshasa

Abdoulaye Fall frappe fort : un Sénégal conquérant et déjà tourné vers Kinshasa - 06/09/2025

Thiadiaye en larmes : une mère, ses deux enfants et deux proches périssent dans un accident à Mbour

Thiadiaye en larmes : une mère, ses deux enfants et deux proches périssent dans un accident à Mbour - 06/09/2025

Mali : Enlèvement de six Sénégalais par des étrangers, annonce l’URS

Mali : Enlèvement de six Sénégalais par des étrangers, annonce l’URS - 05/09/2025

Medina Baye 2025 – Baye Ciss: « La présence des Comoriens montre une fois de plus l’internationalisation de la Fayda »

Medina Baye 2025 – Baye Ciss: « La présence des Comoriens montre une fois de plus l’internationalisation de la Fayda » - 05/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : le Khalife prêche la paix et invite pouvoir et opposition à consolider le dialogue

Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : le Khalife prêche la paix et invite pouvoir et opposition à consolider le dialogue - 05/09/2025

Gamou Tivaouane - Thiénaba : 270 victimes dénombrées dont 7 morts (sapeurs-pompiers)

Gamou Tivaouane - Thiénaba : 270 victimes dénombrées dont 7 morts (sapeurs-pompiers) - 05/09/2025

Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre !

Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre ! - 05/09/2025

Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien

Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien - 05/09/2025

Assainissement : la BID et l’ONAS dévoilent à Cambérène une station de nouvelle génération capable de traiter 92.000 m³ d’eaux usées par jour

Assainissement : la BID et l’ONAS dévoilent à Cambérène une station de nouvelle génération capable de traiter 92.000 m³ d’eaux usées par jour - 05/09/2025

Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… »

Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… » - 05/09/2025

Le ministre ivoirien Mamadou Touré justifie

Le ministre ivoirien Mamadou Touré justifie "l’écartement" de Tidjane Thiam de la présidentielle : « Il n'y a pas de retour de l'ivoirité » - 05/09/2025

« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse

« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse - 05/09/2025

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète - 05/09/2025

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés - 05/09/2025

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves!

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves! - 05/09/2025

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… »

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… » - 04/09/2025

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… »

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… » - 04/09/2025

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse...

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse... - 04/09/2025

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre - 04/09/2025

RSS Syndication