Tribunal des flagrants délits de Thies: 4 élèves devant la barre pour fraude au Bfem

Quatre élèves juges pour fraude au Bfem. En effet, les élèves en Première A. Fall, A. Ba, D. Diop et B. Diop ont été jugés, ce vendredi, par le Tribunal des flagrants délits de Thiès. Tous des candidats libres du centre Lycée Amary Ndack Seck de Thiès, mais poursuivis pour fraudes au Bfem. Lors des épreuves de Français, le mercredi 16 juillet, « ils avaient été pris en possession des corrigés des épreuves de Français et de Mathématiques », rapporte l’Observateur. La candidate A. Fall, première à être prise la main dans le sac avec les corrigés de Français, avait dénoncé ses camarades, lors de son audition à la police.



Elle avait ainsi avoué avoir reçu les épreuves de Français et de Mathématiques de son camarade D. Diop, avant de les envoyer, via WhatsApp, à son amie A. Bâ. L'arrestation de D. Diop avait permis de débusquer le cerveau de la filière, un certain M. Amar.

La tricherie lors des examens, devenue monnaie courante



Au tribunal, le procureur de la République a manifesté son indignation face à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Pour lui, la fraude aux examens est devenue monnaie courante au Sénégal. Le ministère public a constaté que les élèves préfèrent maintenant utiliser leurs téléphones au lieu d'utiliser leurs cerveaux. «Et dans 10 ans, ce sont ces gens-là qui devront nous gouverner», a regretté l'Avocat général. Il a, par ailleurs, révélé que plus de 46 élèves ont été présentés au Tribunal de grande instance de Thiès pour fraudes aux examens. Après avoir fait le procès de certains enseignants et de l'Education, il plaidé pour la culpabilité des prévenus tout en demandant au Juge de leur tendre la perche, en les dispensant de peine. Un réquisitoire suivi par le tribunal, les candidats tricheurs sont repartis coupables, mais libres.