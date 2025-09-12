Transformation des économies africaines : 300 décideurs et experts à Dakar pour parler des financements durables et la souveraineté


Transformation des économies africaines : 300 décideurs et experts à Dakar pour parler des financements durables et la souveraineté

Alors que les économies africaines font face à des tensions budgétaires croissantes et à un déficit structurel de financement des infrastructures, désormais estimé à plus de 108 milliards de dollars par an, les approches classiques semblent montrer leurs limites. Face à des besoins dépassant 130 milliards de dollars annuels, l’heure est à la   mobilisation de solutions financières innovantes, ancrées dans les réalités africaines.

 

C’est autour de ce constat central que s’articule le Forum Structured Finance Africa (SFA) 2025, qui se tiendra le 25 septembre à Dakar. Le thème retenu : «  Innovations financières et transformation structurelle des économies africaines : titrisation, financements durables et souveraineté ». 

 

La thématique centrale sera au cœur des débats sur l’innovation financière et la transformation structurelle. En effet, le Forum SFA 2025 se donne pour ambition d'explorer et de promouvoir une approche financière plus intégrée et agile, répondant aux défis structurels du continent. Cinq axes structurants encadrent les débats notamment : le Panorama du marché africain de la titrisation, l’état des lieux, les dynamiques régionales, les obstacles et les leviers pour mobiliser efficacement l’épargne locale et alléger les bilans financiers.

 

 

La Régulation, la notation et fiscalité

 

Construction d’un cadre réglementaire crédible et l’attractif afin de favoriser l’innovation financière et renforcer la confiance des investisseurs seront également débattus de même que les financements structurés. Il faudra mettre en place de solutions adaptées pour sécuriser les importations stratégiques et stimuler les chaînes de valeur régionales, essentielles au commerce intra-africain. De même, la finance durable et infrastructures sociales, le passage de l’intention à l’exécution grâce à des instruments hybrides et montages innovants qui soutiennent des projets à fort impact social, environnemental et climatique.

 

 

Ainsi, le Forum vise à dépasser le simple constat des défis pour bâtir collectivement des outils financiers africains adaptés, inclusifs et pérennes, au service d’une souveraineté financière renforcée et d’un développement durable. Des acteurs clés mobilisés pour le changement. Le Forum SFA 2025 rassemblera 300 décideurs et experts essentiels à la transformation financière du continent, parmi lesquels : Des investisseurs institutionnels, des dirigeants de banques et compagnies d’assurance, spécialistes des marchés africains, aux premières lignes de la structuration financière, des professionnels reconnus en titrisation et structuration financière, maîtrisant les outils d’innovation et les meilleures pratiques et des acteurs innovants des fintechs et sociétés de gestion d’actifs, vecteurs d’agilité et d’inclusion financière.

 

Parmi les participants et les intervenants confirmés figurent : Félix Edoh Kossi Amenounve, Directeur général – BRVM, Christopher Chijiutomi, Directeur général et responsable Afrique – British International Investment (BII) Oulimata Ndiaye Diassé, Directrice générale – UMOA‑Titres Anouar Hassoune, Directeur général – GCR Ratings Ghislaine Samaké etc…

Vendredi 12 Septembre 2025
