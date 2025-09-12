Transformation des économies africaines : 300 décideurs et experts à Dakar pour parler des financements durables et la souveraineté

Alors que les économies africaines font face à des tensions budgétaires croissantes et à un déficit structurel de financement des infrastructures, désormais estimé à plus de 108 milliards de dollars par an, les approches classiques semblent montrer leurs limites. Face à des besoins dépassant 130 milliards de dollars annuels, l’heure est à la mobilisation de solutions financières innovantes, ancrées dans les réalités africaines.







C’est autour de ce constat central que s’articule le Forum Structured Finance Africa (SFA) 2025, qui se tiendra le 25 septembre à Dakar. Le thème retenu : « Innovations financières et transformation structurelle des économies africaines : titrisation, financements durables et souveraineté ».







La thématique centrale sera au cœur des débats sur l’innovation financière et la transformation structurelle. En effet, le Forum SFA 2025 se donne pour ambition d'explorer et de promouvoir une approche financière plus intégrée et agile, répondant aux défis structurels du continent. Cinq axes structurants encadrent les débats notamment : le Panorama du marché africain de la titrisation, l’état des lieux, les dynamiques régionales, les obstacles et les leviers pour mobiliser efficacement l’épargne locale et alléger les bilans financiers.

