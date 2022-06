Transfert : Pape Alioune Ndiaye revient en Turquie et s'engage pour 3 ans avec Adana Demirspor.

Après des passages assez réussis à Galatasaray ou encore à Trabzonspor, Pape Alioune Ndiaye (31 ans), qui avait rejoint le championnat grec sous les couleurs du Aris Salonique, vient de s'engager avec Adana Demirspor en Superlig Turc. Il y retrouve un certain Mario Balotelli, l'ancien buteur de Manchester City et de l'Inter Milan ainsi que l'intenational marocain, Youcef Belhanda.



Pour les trois prochaines saisons, si tout se passe bien, le milieu de terrain sénégalais devrait relancer sa carrière qui a connu pas mal de mouvement depuis 2019. C'est d'ailleurs la période qui correspond à son absence de la sélection nationale qu'il espère retrouver...



Il s'agit là du 8ème club du natif de Djolof après ses passages notamment en Arabie saoudite et en Angleterre, son troisième club dans le championnat Turc après Galatasaray et le Fatih Garagumruk...