Trafic fortement perturbé sur l'Autoroute à péage : les usagers invités à emprunter des itinéraires alternatifs

Le trafic routier est fortement perturbé ce lundi 14 juillet sur l'Autoroute de l'Avenir, dans les deux sens de circulation. Deux incidents majeurs sont à l'origine de ces désagréments qui compliquent sérieusement les déplacements des usagers.



Deux incidents majeurs impactent la circulation

Dans le sens Dakar-AIBD, un camion transportant du blé a renversé son chargement au niveau de la bretelle d'entrée de Keur Massar. Cette portion de route est actuellement inaccessible, ce qui cause d'importants ralentissements dans cette zone stratégique.



Dans le sens inverse, de l'AIBD vers Dakar, un carambolage impliquant trois véhicules particuliers et un véhicule de transport en commun s'est produit à hauteur de Diamaguene, dans une zone de chantier. L'accident a entraîné une file de bouchons de plus de 10 kilomètres, s'étendant de Rufisque à Diamaguene. La gare routière de Rufisque est particulièrement impactée par cet engorgement.



Appel à la prudence et aux itinéraires alternatifs

Les responsables de l'autoroute appellent les automobilistes à éviter l'Autoroute à péage et à privilégier le réseau routier extérieur en attendant le retour à la normale. Des informations actualisées seront diffusées en temps réel pour tenir les usagers informés de l'évolution de la situation.