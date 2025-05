Trafic de drogue : plus de 100 kg saisis, deux individus arrêtés à Dakar et Louga

Dans le cadre des opérations intensifiées contre le trafic de stupéfiants, les unités de la Gendarmerie nationale ont réalisé deux importantes saisies au cours de la semaine écoulée, avec à la clé l’interpellation de deux individus à Ngor (Dakar) et à Thiaméne (Louga).



Le 28 avril 2025, la Section de Recherches de Dakar a procédé à l’arrestation d’un homme de nationalité sénégalaise à Ngor, en possession de quatre boulettes de cocaïne et d’une somme de 130 000 francs CFA.



Quelques jours plus tard, le 3 mai 2025, la brigade de proximité de Koki a intercepté un véhicule à Thiaméne, dans lequel étaient dissimulés trois sacs de chanvre indien d’un poids total de 103 kilogrammes. Un autre individu a été arrêté lors de cette opération.