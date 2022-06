Trafic de chanvre indien : Le célèbre acteur Bachir Diop 'dérape' dans le trafic de cannabis

L'acteur vedette de la série "Dérapages" a été arrêté par la police pour trafic et culture de cannabis. En effet, Peter Salinger alias "Bachir Diop" a été appréhendé le 25 juin dans son domicile aux Maristes où il détenait un matériel sophistiqué de culture, de transformation et de trafic de cannabis de la variété dite ‘’Skunk’’.

Selon nos confrères du journal l'Observateur, qui donne l'information, 1,538 kg de ladite substance prohibée a été saisi chez l'acteur.

Difficile de réaliser qu'il ne s'agit pas d'un scénario de fiction ! Tout est parti d'une information anonyme qu'aurait reçue la police dénonçant ce réseau de trafic de cannabis. Après exploitation, la police a pu mettre la main sur Peter Salinger, plus connu sous le nom de son personnage de fiction "Bachir Diop", mécanicien auto, de nationalité allemande et gambienne. Il avait élu domicile dans un immeuble R+2 qui lui servait à la fois de local de production et de distribution, informe le journal.

Les limiers qui avait mis en place une stratégie de filature et de surveillance au domicile de Bachir Diop ont profité des innombrables va-et-vient pour s'incruster dans la maison et surprendre le trafiquant.

Pris au piège, P. Salinger les a conduits directement au deuxième étage dans une chambre pour leur montrer sept (07) sachets de cannabis puis un laboratoire installé dans une autre chambre servant de culture et de production de cannabis in vitro (dans crèche) et sous serre type hydroponique.

En poussant leurs investigations, la police a découvert un impressionnant dispositif (installations, matériels, équipements et produits) ultra moderne, servant à la culture et la production du cannabis de la variété « Skunk ». Sur le tableau de chasse, l’on dénombre des panneaux LED, de sachets de fertilisants, de semences importées de marque « Northen Light », des boîtes de germination (38 pieds de cannabis), des sceaux contenant des billes d’argile se substituant à la terre ferme, des sacs remplis de terre naturelle, de pompes à air connectées à des vases d’oxygénation, de filtres à air, des brumisateurs, de déshumidificateurs, des bidons de calcium (pour la nourriture des plantes), des sachets de boules de terre synthétiques, de sonde à PH, de sachet de terpène liquide de marque « 4-PACK 62 % RH » qui donne aux plantes de cannabis leur arôme différent ainsi que du matériel de soutien, tels que les conduites d’air, tuyaux, renseigne la source.

Et ce n'est pas tout, ils ont aussi découvert dans l'appartement: un (01) pistolet à air de couleur noir et de marque « ZP-09 », des cartouches de CO2, une boîte contenant des billes métalliques, un mini fusil carabine de type artistique, des balances, des documentations pour la culture, la production et la transformation de cannabis.

Mis devant les faits, l'acteur a reconnu sans ambages les faits de culture, production, transformation, détention et trafic de cannabis de la variété « Skunk ». Il a été placé en garde à vue et le matériel saisi mis sous scellés.