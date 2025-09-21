Touba – Vol de bétail : la Police de Gouye Mbinde met la main sur deux malfaiteurs nocturnes

Le calme apparent de Touba a été rompu par un coup de filet spectaculaire. Le Poste de Police de Gouye Mbinde a procédé, le 18 septembre 2025, à l’interpellation de deux individus impliqués dans un vol de bétail commis de nuit, avec usage d’un véhicule pour transporter leur butin.



Selon des informations recueillies par Les Échos, l’affaire remonte à la nuit du 11 au 12 septembre 2025, lorsqu’un vol de moutons a été signalé dans la zone. Une alerte anonyme a permis aux enquêteurs de localiser deux membres présumés de la bande, repérés dans une dibiterie située à la gare routière de Touba.

Une descente rapide sur les lieux a conduit à leur arrestation sans heurts.



Lors de leur interrogatoire au poste, les mis en cause ont reconnu leur participation au vol. Les policiers ont par ailleurs saisi le véhicule utilisé ainsi que les moutons dérobés, désormais consignés au Poste de Gouye Mbinde.



Les deux suspects sont actuellement placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour retrouver d’éventuels complices.