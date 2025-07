Touba – Serigne Mountakha Mbacké lance un appel à la paix et à la dévotion en prélude au Grand Magal mais dénonce la montée des propos blasphématoires qui indisposent tout le monde

Fidèle à sa tradition, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s’est adressé aux fidèles à l’approche du Grand Magal, événement phare du mouridisme. Son discours, empreint de spiritualité, a placé l’accent sur la gratitude envers Dieu, la célébration de Serigne Touba, et l’engagement collectif pour la paix et la solidarité. « Ce jour est un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu, et saluer la prestance de Serigne Touba au service de l’Islam et du Prophète PSL », a-t-il déclaré.



Le Khalife invite les fidèles à lire le Saint Coran trois fois, si possible, et à organiser des berndé (repas communautaires) pour accueillir les pèlerins avec générosité. Il recommande de tout faire dans la dévotion, allant jusqu'à sacrifier, selon les moyens, du coq au chameau pour manifester la reconnaissance divine.





Serigne Mountakha a, dans la foulée , lancé un appel pressant à la promotion de la paix « C’est à ce seul prix que nous aurons la paix. Que chacun s’y mette. »



Il n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude face à certains discours blasphématoires, appelant les fidèles à se détourner de ceux qui les propagent, les qualifiant d’« égarés ».