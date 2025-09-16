Touba : Gora vole 9 téléphones chez son hôte et écope de 3 mois de prison

qui devait être une célébration spirituelle s’est transformé en scène de vol audacieux lors du Magal de Touba. Selon L’Observateur, Gora, un jeune homme de 18 ans domicilié au quartier Hersent de Thiès, s’est rendu dans la ville sainte avec un plan bien précis : dérober des téléphones portables pour les revendre.



Le jeune prévenu, invité chez C. Mbaye à Touba comme beaucoup d’autres pèlerins, a attendu que ses hôtes et leurs invités soient profondément endormis pour passer à l’action. Son modus operandi était simple mais efficace : en pleine nuit, il a subtilisé neuf téléphones portables avant de disparaître dans la nature.



La stupeur a été grande le lendemain matin lorsqu’à leur réveil, les pèlerins se sont aperçus de la disparition de leurs appareils. Les soupçons se sont rapidement portés sur Gora, et l’hôte, C. Mbaye, s’est mis à sa recherche pour finalement le retrouver dans son quartier à Thiès. Interpellé par la police, le jeune homme a reconnu les faits, expliquant qu’il avait commis ces vols pour se venger d’un différend avec son hôte.



Jugé par le tribunal d’instance de Thiès, Gora a été déclaré coupable de vol commis la nuit. Le procureur avait requis l’application stricte de la loi, et le juge a prononcé une peine ferme de trois mois d’emprisonnement à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, conformément aux textes en vigueur.



