Touba / Fuite ratée à Khaïra : un faux maçon, une valise et 6 kg de chanvre indien

La scène aurait pu être tirée d’un film, mais elle s’est bien déroulée ce mardi à Khaïra. Un individu en provenance de Ndoffane, prétendant être un simple maçon de passage à Touba, a été interpellé par les forces de police avec six kilogrammes de chanvre indien soigneusement dissimulés dans sa valise. L’information a été relayée dans un communiqué de la Police nationale, lu par la rédaction de Dakaractu.

Selon le document officiel, les éléments du commissariat spécial de Touba, en faction au poste de contrôle de Khaïra, ont trouvé le comportement du suspect étrange. En quête d’un moyen de transport pour rejoindre Ndindy, celui qui se fait appeler M. T a immédiatement éveillé les soupçons des policiers.

Lorsqu’il a été invité à un contrôle, l’homme a soudainement pris ses jambes à son cou, abandonnant sa valise sur place. Mais sa tentative de fuite a été vaine : après une brève course-poursuite, il a été rattrapé et ramené au poste. L’ouverture de son bagage a confirmé les doutes des forces de l’ordre : six blocs de chanvre indien, pesant en tout six kilogrammes, y étaient soigneusement rangés.

Actuellement en garde à vue pour trafic intérieur de drogue, le mis en cause fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Les policiers cherchent à identifier d’éventuels complices et à démanteler un éventuel réseau. Affaire à suivre.