Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit !

La nuit du vendredi 16 au samedi 17 août restera gravée dans les mémoires à Tivaouane. Dans une attaque spectaculaire, neuf malfaiteurs encagoulés ont pris d’assaut l’usine Atlantic Groupe Industrie, spécialisée dans le conditionnement du sucre, et ont dérobé près d’un million de FCfa.



D’après L’Observateur, les bandits ont surpris les deux agents de sécurité, les ligotant et les isolant avant de prendre le responsable de l’usine en otage. Le ressortissant asiatique a été violemment frappé au front pour le contraindre à révéler l’endroit où était conservée la somme de 997 425 FCfa. Une fois l’argent récupéré, les assaillants ont disparu dans la nuit, laissant derrière eux des employés choqués et une scène digne d’un film d’action.





Armés de fusils artisanaux, de machettes et de marteaux, ces criminels ont agi avec une organisation étonnante, utilisant un mode opératoire similaire à d’autres braquages récents dans la région. Le Commissariat urbain de Tivaouane a ouvert une enquête et auditionné tout le personnel pour faire la lumière sur cette affaire.

