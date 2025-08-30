Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un "budget du culte"

À la suite de son entretien avec le khalife Serigne Babacar Sy Mansour, le chef de l’État a pris part à Tivaouane à un Symposium marquant le début des activités du Maouloud.

Prenant la parole, le président de la République a rappelé l'engagement de l'État auprès des tarikha. "Danio fonk les tarikha", a déclaré le chef de l’État qui a salué leurs missions visant à renforcer la paix et la cohésion sociale.