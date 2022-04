Tirage mondial 2022 : Thomas Meunier rêve d’un choc Belgique vs Sénégal…

Le défenseur international Belge, Thomas Meunier a dévoilé sur sa page Twitter, ce qui pourrait être le tirage au sort « idéal » de la coupe du monde 2022, pour la Belgique.



L’ancien latéral droit du PSG se verrait bien dans une poule en compagnie des champions d’Afrique 2022, le Sénégal. Ce qui pourrait donner lieu à un succulent Belgique vs Sénégal. Mais aussi, un tirage avec l’Écosse et l’Uruguay.



Demi-finalistes lors de la dernière coupe du monde en 2018, les Diables rouges, qui avaient été sortis par la France (1-0), font partie des favoris de cette 22ème édition du mondial.



Pour la petite histoire, le Sénégal et l’Uruguay s’étaient croisés au mondial 2002 avec un score fleuve de 3-3 durant la phase de poules. Khalilou Fadiga avait ouvert le score sur pénalty avant que Pape Bouba Diop ne réalise un doublé…