Guerre interne à la FSF : autopsie d’une réunion explosive

La Fédération sénégalaise de football (FSF) traverse l’une des crises internes les plus spectaculaires de ces dernières années. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, la réunion du Comité exécutif (Comex), tenue hier de 10h10 à 18h15, s’est transformée en véritable champ de bataille verbal, entre accusations de gestion opaque, insultes publiques et menaces de poursuites judiciaires.



Une réunion qui vire au chaos dès les premières minutes



D’après L’Observateur, tout a commencé par une intervention musclée de Bacary Cissé, président de la Ligue de Ziguinchor, qui n’a pas mâché ses mots. Visiblement remonté, il a dénoncé une fédération « qui marche sur la tête », appelant à une remise en ordre urgente.



Au cœur de ses critiques : une gestion jugée autocratique, concentrée entre les mains d’un cercle restreint. Il pointe notamment un fonctionnement opaque, où les présidents de commissions seraient tenus à l’écart des décisions. Plus grave encore, il affirme découvrir certains communiqués officiels en même temps que le grand public, malgré son rôle de porte-parole.



CAN, match contre le Pérou et finances : les dossiers qui fâchent



Toujours selon L’Observateur, plusieurs sujets sensibles ont attisé les tensions. Bacary Cissé a notamment fustigé le nombre jugé excessif d’invités lors de la CAN, évoquant un manque total de transparence.



Il s’est également insurgé contre l’organisation du match amical contre le Pérou, dénonçant un déficit de communication et surtout le coût de 500 000 euros pour la location du Stade de France. Une somme qu’il juge problématique.



Autre point de discorde : un événement « B2B » prévu le 26 mars, dont le ticket d’accès fixé à 500 euros pour une simple séance photo avec le trophée a été jugé excessif.



Guerre ouverte entre cadres : le Comex au bord de l’implosion



La tension est encore montée d’un cran lors d’un affrontement entre Amadou Kane, Abdoulaye Sow (secrétaire général) et Yaya Baldé. Les échanges ont viré aux invectives, avec des accusations de mensonge et des menaces physiques.



Selon L’Observateur, la situation a failli dégénérer en affrontement physique, certains membres quittant leur siège sous le coup de la colère. Une scène qualifiée de « débat de chiffonniers », révélatrice d’une fracture profonde au sein de l’instance.



Primes, indemnités et frustrations internes



Le volet financier n’a pas été en reste. Modou Fall a remis sur la table la question sensible des indemnités perçues lors de la CAN. Entre primes de deux millions par match pour certains accompagnateurs et indemnités journalières de 60 000 FCFA pour les membres du Comex, le flou persiste et alimente les frustrations.



Même des figures influentes ont dénoncé une forme d’isolement, certains affirmant avoir été exclus des circuits d’information internes, notamment via les groupes de communication.



Le projet de siège divise



Autre sujet brûlant : le projet de déménagement du siège de la FSF à la Cité Keur Gorgui, pour un loyer mensuel de 30 millions FCFA. Si le président affirme que les sponsors prendront en charge cette dépense, plusieurs membres restent sceptiques.



Des propositions alternatives ont émergé, comme la rénovation du siège actuel, mais malgré les réticences, la décision de déménager a été maintenue.



Billetterie et soupçons de conflit d’intérêts



Enfin, la gestion de la billetterie du match Sénégal-Gambie a suscité des interrogations, notamment autour de Bamba Bâ, à la fois président de la Commission marketing et directeur de la plateforme prestataire Jotali.



Interpellé sur ce possible conflit d’intérêts, il s’est défendu en affirmant agir bénévolement : « Je ne gagne aucun sou là-bas ». Une déclaration qui, selon L’Observateur, a temporairement apaisé les tensions, sans toutefois dissiper toutes les zones d’ombre.



Une unité en miettes à l’approche des grands rendez-vous



Au terme de cette réunion marathon, une évidence s’impose : l’unité du Comex a volé en éclats. Derrière les querelles personnelles et les divergences de gestion, c’est toute la gouvernance du football sénégalais qui est aujourd’hui questionnée.