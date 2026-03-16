Basket-Qualification Mondial féminin 2026 : le Sénégal s’incline face à Porto Rico (55-47)

Les Lionnes du Sénégal ont enregistré une troisième défaite dans le tournoi qualificatif à la Coupe du monde féminine de basket 2026. Opposées à Porto Rico pour leur troisième sortie, les joueuses du sélectionneur Cheikh Sarr se sont inclinées sur le score de 55 à 47.



Après deux revers concédés face aux États-Unis et à l’Espagne, les Sénégalaises espéraient se relancer dans cette rencontre face au pays hôte. Les Lionnes ont pourtant bien entamé la partie, s’appuyant sur une défense agressive et quelques séquences offensives intéressantes. Mais au fil des minutes, Porto Rico a réussi à prendre l’avantage en profitant des difficultés offensives du Sénégal.



Malgré leurs efforts pour revenir au score dans le dernier quart-temps, les Sénégalaises ont manqué d’adresse dans les moments décisifs, permettant aux Portoricaines de conserver leur avance jusqu’au coup de sifflet final (55-47).



Avec cette nouvelle défaite, la tâche se complique pour le Sénégal dans ce tournoi qualificatif. Les Lionnes tenteront désormais de se relancer lors de leur prochaine sortie face à l’Italie.