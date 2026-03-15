Littérature : Paul Sédar Ndiaye raconte le destin brisé d’une jeunesse en quête d’espoir dans "les larmes de Mossane"

Après "Téranga, la gestion de l’hospitalité" et "L’Équilibre du cœur", dont la cérémonie de dédicace s’est tenue le 14 février dernier à l’occasion de la Saint-Valentin, l’écrivain Paul Sédar Ndiaye revient sur la scène littéraire avec un nouveau roman intitulé "Les Larmes de Mossane".



Publié par la maison d’édition française Le Lys Bleu Éditions, cet ouvrage d’une centaine de pages, accessible et fluide à la lecture, retrace le destin tragique de deux personnages : Moussa et Mossane. Si l’un parvient à survivre, l’autre perd la vie dans les profondeurs de l’océan Atlantique, dans sa quête d’une vie meilleure pour elle-même et pour son fils unique, Madane.



Divisé en dix chapitres, le roman aborde plusieurs problématiques d’actualité telles que les changements climatiques, le chômage des jeunes, l’émigration clandestine, mais aussi certains faits de société comme les violences sexuelles.



À travers ce récit, l’auteur plonge le lecteur dans l’univers de nombreux jeunes sénégalais vivant dans les zones rurales, animés par le rêve de réussir malgré les difficultés. Moussa, jeune plein d’espoir, quitte son village natal de Gouloumbou, dans la région de Tambacounda, frappé par des catastrophes naturelles. Déterminé à sortir sa famille de la misère, il entame un périple qui le conduit de Tambacounda à Kaolack, puis à Dakar, avant de tenter l’aventure vers l’Europe.



Parallèlement, le lecteur découvre Mossane, une jeune écolière pleine d’espoir pour l’avenir de sa famille. Victime de viol, elle tombe enceinte et est rejetée par celui qu’elle considérait comme un père protecteur, sous les yeux impuissants de sa mère. La naissance de son fils Madane devient alors sa seule raison de vivre. Dans l’espoir de lui offrir un avenir meilleur, elle décide de tenter la traversée vers l’Europe à bord d’une pirogue.



Le destin de Moussa et Mossane finit par se croiser dans une embarcation de fortune partie de Thiaroye-sur-Mer à destination de l’Espagne.



Au-delà d’une simple œuvre littéraire, "Les Larmes de Mossane" se veut un miroir des réalités sociales sénégalaises. À travers ce roman, Paul Sédar Ndiaye met en lumière les failles de la société tout en appelant l’ensemble des acteurs, jeunes, parents, intellectuels et autorités, à une prise de conscience collective.



En ce mois de mars, marqué par la célébration des droits des femmes, "Les Larmes de Mossane" résonne également comme un cri du cœur en faveur des femmes victimes d’injustices et de violences.

