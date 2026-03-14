Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal se relance face à la Nouvelle-Zélande (61-45)


Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal se relance face à la Nouvelle-Zélande (61-45)
Après deux revers lors de leurs premières sorties contre les États-Unis et Espagne, les Lionnes du Sénégal ont enfin trouvé la voie du succès en dominant la Nouvelle-Zélande (61-45), samedi, lors de leur troisième match du tournoi qualificatif à la Coupe du monde féminine de basket-ball FIBA 2026 disputé à San Juan, à Porto Rico. Un succès précieux qui relance les Sénégalaises dans une poule particulièrement relevée.  

Dans une rencontre importante pour les deux équipes, à la recherche d’un premier succès dans la compétition, les filles du sélectionneur Cheikh Sarr affichent un visage beaucoup plus conquérant. Les Lionnes ont progressivement pris le contrôle du match grâce à une défense agressive et une meilleure présence au rebond, menant 14-10 à la fin du premier quart-temps puis 29-24 à la pause.  

Au retour des vestiaires, le Sénégal a accentué la pression. Portées par une série offensive décisive et une défense solide qui a perturbé les attaques néo-zélandaises, les Lionnes ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps pour prendre une avance confortable.

Cette rencontre a également été marquée par le retour de Sabou Gueye, absent lors des deux premières rencontres du tournoi. La meneuse sénégalaise a signé une prestation intéressante avec 8 points, 4 rebonds et 5 passes décisives, contribuant à l’organisation du jeu offensif. La capitaine Yacine Diop s’est illustrée comme meilleure marqueuse sénégalaise avec 13 points, 2 rebonds et 2 passes, tandis que l’intérieure Sokhna Ndiaye a réalisé un double-double (10 points, 10 rebonds), ajoutant également 3 passes décisives et 3 interceptions.

Grâce à cette victoire, le Sénégal reste en course dans ce tournoi où chaque équipe affronte les cinq adversaires de son groupe pour tenter d’accrocher une place qualificative.  

Les Lionnes devront désormais confirmer cette dynamique lors de leurs prochaines sorties contre Porto Rico dimanche, avant de boucler la phase de groupe mercredi face à l’Italie, deux rencontres décisives pour espérer décrocher un billet pour le Mondial 2026.
 
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Samedi 14 Mars 2026
Alain Bonang



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