Basket-Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal lourdement battu par l’Italie (35-85)


Basket-Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal lourdement battu par l’Italie (35-85)
Les Lionnes du Sénégal ont subi une lourde défaite face à l’Italie (35-85), ce mardi, lors de leur quatrième sortie des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2026. Une contre-performance qui complique sérieusement leurs chances de qualification.

Dès l’entame, les Italiennes ont imposé leur rythme avec une domination nette dans tous les compartiments du jeu. Le premier quart-temps, conclu sur un sévère 26-7, a rapidement donné le ton. À la pause, l’écart était déjà conséquent (44-20), illustrant les difficultés offensives et défensives des Sénégalaises.

Malgré quelques tentatives de réaction, les Lionnes n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à une équipe italienne plus adroite et mieux organisée. L’écart n’a cessé de se creuser au fil des quarts-temps, confirmant la supériorité Italienne.

Pour espérer se qualifier, les Lionnes devront désormais compter sur une défaite de Porto Rico face à la Nouvelle-Zélande lors du dernier match prévu à 00h. Mais même dans ce scénario favorable, la différence de points pourrait entrer en jeu, obligeant le Sénégal à faire les calculs pour rester en course.

Après cette défaite, le Sénégal se retrouve en grande difficulté et devra désormais compter sur une combinaison de résultats pour garder un espoir de qualification.
 
Alain Bonang 
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Mardi 17 Mars 2026
Dakaractu



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