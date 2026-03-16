Détention des 18 supporters sénégalais au Maroc : Le procès renvoyé au 30 mars prochain

Les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025 vont devoir patienter avant de connaître leur sort en appel. La cour d'appel de Rabat, qui devait examiner leur dossier ce lundi 16 mars, a décidé de renvoyer l'audience au 30 mars prochain pour permettre aux avocats de la défense de mieux préparer leurs plaidoiries et d'examiner les pièces du dossier.







Ces supporters avaient été condamnés le 19 février dernier par le tribunal de première instance de Rabat à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour des faits de violences, jets de projectiles et envahissement de terrain survenus lors de la finale de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal. L'affaire a pris une tournure inattendue lorsque le parquet marocain et la partie civile ont interjeté appel, alors que la défense pensait la procédure close. Me Patrick Kabou, l'avocat des détenus, conteste d'ailleurs la recevabilité de cet appel, affirmant que le délai légal de dix jours était déjà expiré depuis le 5 mars.

