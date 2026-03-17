Forfait du Sénégal en finale de la CAN : les Lions réagissent avec colère et incompréhension

Quelques minutes après la décision de la Confédération africaine de football de déclarer le Sénégal forfait en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, offrant ainsi la victoire au Maroc, les réactions n’ont pas tardé à se multiplier, notamment du côté des internationaux sénégalais.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs ont exprimé leur incompréhension et leur colère face à cette décision.

Le défenseur Moussa Niakhaté a ainsi publié un message sans équivoque :

« Venez les chercher ! Ils sont fous eux ». De son côté, El Hadji Malick Diouf a réagi en wolof : « Khana dou bima yakar deh bi mom diu dem », traduisant également son étonnement face à la situation.

D’autres joueurs ont préféré réagir à travers des émoticônes et des stickers de rire, signe d’une incompréhension mêlée d’ironie face à cette décision controversée.

Cette annonce de la CAF suscite déjà de vives réactions dans le monde du football sénégalais, où supporters et observateurs attendent davantage d’explications sur les circonstances ayant conduit à ce forfait.