18e journée du Championnat du Sénégal - Casa Sport battu par l’AJEL (0-1) : Le coach Balla Djiba appelle à « digérer rapidement » la défaite

Le Casa Sport a concédé sa première défaite de la journée face à l’AJEL de Rufisque (0-1), lors de la 18e journée du championnat national ce dimanche. Un revers qui fait mal, mais que le staff technique ziguinchorois entend transformer rapidement en leçon.







C’est le leader qui a eu raison des Sudistes. Une précision que le coach Balla Djiba tient à établir d’emblée, non pour s’en consoler, mais pour en mesurer la portée exacte. « Il faut accepter que c’est le leader qui nous a fait tomber », a-t-il reconnu avec lucidité au sortir de la rencontre, refusant tout alibi mais accordant à l’adversaire le crédit qui lui revient. Car face au meneur du championnat, la défaite, aussi cruelle soit-elle, porte une signification particulière.







Ce qui frappe davantage dans la réaction du technicien, c’est l’orgueil revendiqué derrière le score. « On est tombé les armes à la main », a-t-il tenu à souligner, comme pour signifier que ses joueurs ont livré bataille jusqu’au bout, sans se désunir ni capituler. Une défaite dans la dignité, en somme, qui ne remet pas en cause l’état d’esprit du groupe.







La priorité, désormais, est à la résilience. Balla Djiba appelle ses hommes à « digérer rapidement cette défaite et poursuivre le chemin ». Le Casa Sport, malgré ce revers, entend rester dans la course et tourner la page sans s’y attarder.

